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NBA知名體育記者西德里（Evan Sidery）表示，根據《Front Office Sports》報導，費城76人下賽季將獲得高達34場的全美電視直播。而詹姆斯新賽季身穿的球衣號碼也已呼之欲出，球團社群分享了一張「76人23號」的球衣，無疑已代表了詹姆斯將沿用此熟悉的背號。費城76人隊籃球運營總裁甘西（Mike Gansey）今天正式宣布，球隊已簽下四屆NBA總冠軍和四屆NBA最有價值球員獎得主詹姆斯。根據球隊政策，合約條款未予揭露。「毫無疑問，詹姆斯是籃球史上最偉大的球員之一，他對這支球隊的影響無法用語言來衡量，」甘西說。 「我從高中起就認識勒布朗，並有幸見證了他籃球生涯中每一站都展現出的卓越影響力。他是一位完美的職業球員，一位終極競爭者，一位不知疲倦的拼搏者。但他同時也是一位傑出的人，擁有與生俱來的領導才能，一位顧家的好男人，一位對社區和身邊人始終如一的奉獻者始終如一的奉獻者。」詹姆斯是NBA史上得分王，生涯總得分達到43440分，同時保持多項NBA紀錄，包括21次入選NBA最佳陣容（13次入選第一隊）和22次入選全明星。在他四次奪冠的賽季中（邁阿密熱火隊 – 2012、2013；克利夫蘭騎士隊 – 2016；洛杉磯湖人隊 – 2020），他都榮膺總決賽MVP，成為NBA歷史上首位效力三支不同球隊均獲得總冠軍賽MVP的球員。76人球團正式發布了一張球衣掛在休息室的照片，正式宣布這位現年41歲的沙場老將加盟，並揭曉他將披上球迷最熟悉的標誌性23號戰袍。回顧詹姆斯的職業生涯，他在大部分時間裡都穿著23號球衣，如今在費城也將延續這項傳統。克里夫蘭騎士時期，詹姆斯在騎士展開他的職業生涯，當時就是穿著23號，直到他決定轉戰邁阿密熱火。來到南灘後，這位傳奇前鋒改披6號球衣，並在熱火效力期間始終如一。2014年，當他回歸克里夫蘭時，他重新穿回了23號。2018年轉戰湖人後，他也將這個傳奇背號帶到了洛杉磯。在湖人交易來安東尼·戴維斯（Anthony Davis）後，詹姆斯原本打算改回6號以禮讓新隊友，但當時因市面上有大量已生產的詹姆斯23號球衣庫存，導致計畫被迫延後。2023年，為了向當時剛逝世並獲全聯盟退休6號球衣殊榮的傳奇球星比爾·羅素（Bill Russell）致敬，身為歷史得分王的詹姆斯決定再度將背號改回23號，並一路沿用至今。詹姆斯所到之處少不了鎂光燈關注，他的生涯即將到尾聲，許多人都希望能觀看其所剩不多的比賽。新賽季76人將成為NBA最受關注的球隊之一，這也反應在了比賽全美直播場次上。值得一提的是，34場全美直播是NBA所允許的單支球隊最高轉播上限。西德里指出，76人在成功網羅超級巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）後，如今已成為NBA頂級的行銷焦點。