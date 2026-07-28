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效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，近期手感火燙到擋不住。今（28）日在主場迎戰巴爾的摩金鶯隊的比賽中，李灝宇以先發第7棒二壘手身分上陣，前兩打席展現極佳的得點圈把握度，不僅送出高飛犧牲打，更以內野安打帶有打點，成功將個人「連續安打紀錄」堆高至12場，持續刷新台灣打者在大聯盟的歷史新高。此外，李灝宇累積安打數已經達到50支大關，高機率能一舉超越張育成單季最多的54安紀錄。此役面對金鶯隊右投布瑞迪許（Kyle Bradish），老虎隊前兩局遭遇亂流，陷入0：3落後。2局下半老虎隊展開反攻，在隊友麥金斯崔（Zach McKinstry）攻佔三壘後，李灝宇首打席在1好1壞時抓準一顆83.1英里的曲球果斷揮棒。這棒擊球初速高達100.3英里（約161.4公里）、飛行距離更遠達404英尺（約123.1公尺），雖然最後在牆前被中外野手接殺，未能形成長打，但仍是一支高飛犧牲打，幫助老虎破蛋追回1分。4局下半，老虎打線再創得分機會，靠著2支安打與四壞保送填滿壘包。再次站上打擊區的李灝宇，鎖定一顆93.7英里的伸卡球擊出三游方向強勁滾地球，並靠腳程全力衝刺，硬是跑出一支內野安打，送回三壘上的格林（Riley Greene），為球隊灌進第2分打點，隨後隊友維爾林（Matt Vierling）補上高飛犧牲打，將比分追至3：4。這支內野安打不僅讓李灝宇單場進帳2分打點，同時是他連續第12場比賽敲出安打，持續刷新由他自己保持的「旅美台灣選手在大聯盟最長連續安打紀錄」。李灝宇在前一場對戰皇家隊的比賽中，才剛擊出生涯第10支二壘安打，超越林子偉的9支成為大聯盟台將二壘安打排行榜第二多，僅次於張育成的24支。本季至今，李灝宇累積安打數已經達到50支大關，穩坐台灣打者歷來單季第二多安打的寶座，極有機會在近期一舉超越張育成在2021年效力克里夫蘭守護者時所創下的台灣打者單季最多54安紀錄，在世界最高棒球殿堂樹立屬於台灣好手的「李灝宇障礙」。