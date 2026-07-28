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美伊軍事衝突暫歇，帶動國際油價大幅下滑，緩解市場對通膨、聯準會升息的擔憂，但因半導體股票普遍下跌，仍拖累美股費半指數、那斯達克指數週一收黑，今（28日）亞股開盤，日本、韓國股市重挫，日經指數一開出，就大跌超過2000點。綜合《NHK》、《韓聯社》報導，受到前一天美股的科技股、半導體相關股票下跌影響，拋售潮也蔓延至今天的亞股市場。不只日經指數暴跌，韓國綜合股價指數（KOSPI）、韓國創業板市場（KOSDAQ）也因遭遇重挫而觸發熔斷機制。截至發稿時間為止，日經指數跌2527.03點或3.89%，暫報62404.16點。韓國KOSPI指數跌486.47點或7.2%，暫報6269.28點。