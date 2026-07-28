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▲安吉（如圖）傳出與林佳辰戀愛中，父母似乎也已經認可。（圖／翻攝自安吉IG@angiedaydreaming）

選秀節目《原子少年》出身的人氣男團Ozone成員林佳辰，今（28）日爆出與同門的陽帆愛女安吉戀愛中。不僅被拍到前往彼此家中，似乎就連家長也已認可這段關係，陽帆跟妻子Julie也一同被捕捉出現在ACC美僑協會俱樂部。而對於緋聞，兩人所屬的唱片公司台灣索尼音樂娛樂，則表示藝人行程不回應，未承認也未否認。林佳辰今日遭爆戀愛中的消息，據《CTWANT》報導，林佳辰目前與同公司藝人、也就是陽帆的愛女安吉戀愛中。據報導指出，安吉日前被拍到在一家高檔按摩店，待了1個小時左右後，前往ACC美僑協會俱樂部。而走出俱樂部時，安吉身旁不只有緋聞男友林佳辰，還有AcQUA源少年前成員須弘道與他弟弟。除此之外，安吉的父母陽帆與Julie也在一旁，似乎早已認可女兒的這段戀情。幾人分開後，林佳辰與安吉一起去坐車，等候一陣子的陽帆也坐上副駕駛，接著便一起回到中山區豪宅。林佳辰還將包包放到後車廂後，從裝了許多東西的後車廂下車，讓人感到非常不解。4人一起回家後，晚間近11點，林佳辰又被目擊跟安吉一起出現，並一起搭乘計程車前往大安區換車後，林佳辰再載著安吉到鶯歌區的林家附近，一路上還比手畫腳地似乎在跟女方介紹環境，並兩度把手輕放在女方肩膀，雖然沒有過多肢體接觸，但看起來十分親密。對於戀愛緋聞，唱片公司則表示這屬於藝人的私人行程，所以不便多作回應，並透露林佳辰與安吉目前都專注於演藝工作，以及之後要發表的作品。