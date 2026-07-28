星巴克證實：「星巴克淡水漁人碼頭門市將於7月29日結束營業。」

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▲淡江大橋5月才通車，星巴克淡水漁人碼頭門市7月29日結束營業。（圖／記者蕭涵云攝）

▲開業15年的星巴克淡水漁人碼頭門市無預警歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

星巴克證實！淡水漁人碼頭門市7/29結束營業 188字原因全文曝光

知名新北地標少了咖啡飄香，民眾感嘆，連結淡水與八里的淡江大橋5月才通車，不是應該增加人潮、帶動觀光商機，怎麼反而開業15年的星巴克卻熄燈走入歷史？188字官方回應把原因全說了。今年5月，眾所矚目的淡江大橋通車了！全世界最長、量體最大的單塔不對稱斜張橋，連接起新北淡水與八里，不僅縮短交通時間也帶動觀光人潮；一時間，騎腳踏車漫遊、欣賞夕陽美景、美食景點攻略都成了熱門話題。未料，淡江大橋才通車不到兩個月，卻有民眾發現，，讓人錯愕不已！紛紛討論起，現在增加了人潮、帶動觀光商機，反而開業15年的星巴克卻熄燈走入歷史。粉絲好奇「難道是因此租金上漲、或是平日人流太少，到底為什麼啊？」對此，《NOWNEWS今日新聞》求證台灣星巴克，我們衷心感謝淡水漁人碼頭門市多年來每一位顧客的支持與陪伴，也誠摯邀請顧客至鄰近的淡水雲門門市及其他淡水地區門市，持續享受星巴克的咖啡與服務。星巴克持續看好在地市場，也將持續評估各商圈的發展機會，為顧客提供更好的星巴克體驗。」