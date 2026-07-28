知名新北地標少了咖啡飄香，星巴克證實：「星巴克淡水漁人碼頭門市將於7月29日結束營業。」民眾感嘆，連結淡水與八里的淡江大橋5月才通車，不是應該增加人潮、帶動觀光商機，怎麼反而開業15年的星巴克卻熄燈走入歷史？星巴克回覆《NOWNEWS今日新聞》表示，「星巴克會依據整體商圈發展、租約規劃及營運策略，持續檢視並調整門市布局，這也是品牌正常的經營管理作業。」188字官方回應把原因全說了。
今年5月，眾所矚目的淡江大橋通車了！全世界最長、量體最大的單塔不對稱斜張橋，連接起新北淡水與八里，不僅縮短交通時間也帶動觀光人潮；一時間，騎腳踏車漫遊、欣賞夕陽美景、美食景點攻略都成了熱門話題。
未料，淡江大橋才通車不到兩個月，卻有民眾發現，星巴克淡水漁人碼頭門市張貼公告表示，「7/28（二）為最後營業日」，讓人錯愕不已！紛紛討論起，現在增加了人潮、帶動觀光商機，反而開業15年的星巴克卻熄燈走入歷史。粉絲好奇「難道是因此租金上漲、或是平日人流太少，到底為什麼啊？」
星巴克證實！淡水漁人碼頭門市7/29結束營業 188字原因全文曝光
對此，《NOWNEWS今日新聞》求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克淡水漁人碼頭門市將於7月29日結束營業。星巴克會依據整體商圈發展、租約規劃及營運策略，持續檢視並調整門市布局，這也是品牌正常的經營管理作業。
我們衷心感謝淡水漁人碼頭門市多年來每一位顧客的支持與陪伴，也誠摯邀請顧客至鄰近的淡水雲門門市及其他淡水地區門市，持續享受星巴克的咖啡與服務。
星巴克持續看好在地市場，也將持續評估各商圈的發展機會，為顧客提供更好的星巴克體驗。」
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對此，《NOWNEWS今日新聞》求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克淡水漁人碼頭門市將於7月29日結束營業。星巴克會依據整體商圈發展、租約規劃及營運策略，持續檢視並調整門市布局，這也是品牌正常的經營管理作業。
我們衷心感謝淡水漁人碼頭門市多年來每一位顧客的支持與陪伴，也誠摯邀請顧客至鄰近的淡水雲門門市及其他淡水地區門市，持續享受星巴克的咖啡與服務。
星巴克持續看好在地市場，也將持續評估各商圈的發展機會，為顧客提供更好的星巴克體驗。」