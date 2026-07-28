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中華職棒大聯盟會長蔡其昌於台灣時間27日親自造訪位於紐約曼哈頓的大聯盟總部，與大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）及多位大聯盟高層進行深度交流。根據《中央社》報導，曼佛瑞德在會中親口向蔡其昌承諾，在大聯盟海外賽陸續於韓國與日本登場後，「下一輪海外賽將以台灣為最優先選擇。」根據《中央社》報導指出，蔡其昌此次赴美除了受邀擔任「大都會台灣日」開球嘉賓外，更率團拜會大聯盟總部，與曼佛瑞德及國際部團隊就國際賽事交流、並深入探討世界棒球經典賽事務。談及海外賽來台的可能性，蔡其昌接受《中央社》採訪時表示，大聯盟高層對台灣球迷的熱情印象很深刻。曼佛瑞德甚至直言：「台灣球迷居然能把在日本（東京巨蛋）舉行的經典賽球場全部塞滿，這真的超乎預期。」大聯盟高層坦言，過去台灣因缺乏符合規格的大型場館而受限，但隨著台北大巨蛋啟用，硬體問題已經迎刃而解，大聯盟相當看好台灣市場的消費力與棒球熱潮，展現出極高的合作意願。不過大聯盟海外賽要移師台灣，仍有不少現實關卡需要克服。邀請大聯盟開幕戰來台的成本極高，光是權利金就高達5至6億元新台幣。以道奇與小熊在東京巨蛋的日本海外開幕戰為例，一週內雖然帶動了高達40億日圓（約9億元新台幣）的龐大經濟效益，但主因是陣中有大谷翔平和山本由伸等多位日本頂級球星加持。此外，大聯盟預計於2027年與球員工會展開新一輪勞資協議談判，若談判不順甚至可能影響賽事進行，加上2028年將迎來洛杉磯奧運，大聯盟近期規劃以5年為一期的海外賽輪替機制。因此，蔡其昌在去年受訪時曾說道最快可能要到2028年之後，台灣球迷才有較高的機會在台北大巨蛋親眼目睹大聯盟球星的風采。隨著老虎隊好手李灝宇等台灣小將在大聯盟逐漸嶄露頭角，未來台將若能站穩大聯盟先發，將會是推動海外賽落腳台灣的巨大助力。