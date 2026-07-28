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Switch效能拚不過 靠遊戲體驗取勝

▲任天堂遊戲主機效能比不上其他平台的遊戲主機，卻能靠著遊戲可玩性、獨占遊戲熱賣多年。（圖／記者吳翊緁攝）

重製版遊戲冷飯熱炒？讓新玩家有機會玩經典

▲任天堂日前在發表會中，表示將推出《薩爾達傳說：時之笛》現代重製版，宮本茂指出，為了讓新世代玩家也能體驗到老遊戲的魅力，因此會持續製作重製版。（圖／任天堂提供）

任天堂推出的主機經常被玩家認為畫質、效能比不上索尼的PS、微軟的Xbox，不過任天堂傳奇遊戲開發兼執行董事宮本茂表示，現代玩家選擇遊戲平台時，不再是單純追求頂級效能，或是精細畫質，而是看重遊戲的遊玩體驗，以及可以在這個平台上玩到什麼遊戲。而近幾年重製版遊戲盛行，宮本茂則指出，重製遊戲能讓新世代玩家用新技術，體驗老遊戲的魅力。日本媒體「ファミ通」日前訪問宮本茂，針對遊戲主機市場已經進行多年的硬體大戰，宮本茂認為，Nintendo Switch推出後，主機效能比起其他平台落後，不過仍在市場上銷售8、9年，從這邊就能看出玩家消費習慣轉變，不再是以效能為主。宮本茂指出，任天堂從DS、Wii的時代以來，就確定不用遊戲主機效能跟對手比拚，而是專注在創造獨特的遊戲玩法和獨占遊戲內容。談到現在智慧型手機普及，許多玩家會選擇玩手機遊戲，但任天堂有單一硬體架構優勢，開發者不用適應各種規格，可以把精力多多投入在打造更棒的遊戲體驗上。而現在許多遊戲大廠，經常推出「重製版」遊戲，讓部分玩家認為，現在遊戲廠商只會「冷飯熱炒」，把多年的遊戲重新做過就能再賣一波，在看遊戲發表會時，常常都是重製版遊戲居多，真正的新遊戲很少。對此，宮本茂表示，重製版遊戲可以讓沒有經歷過以前舊遊戲時代的玩家，有機會能體驗到過去遊戲的魅力，而且這些遊戲使用現代標準操作和視覺體驗，讓新玩家們可以遊玩這些過去的經典，所以任天堂才會積極進行老遊戲重製。