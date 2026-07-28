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台股今（28）日賣壓持續擴大，在費城半導體指數重挫、台積電ADR回檔及台指期夜盤大跌708點衝擊下，電子權值股全面走弱，加權指數盤中跌勢擴大至1,415.63點，暫報42,218.56點，跌幅3.24%。權值股成為殺盤重心，台積電（2330）下跌75元至2,275元，跌幅3.19%；聯發科（2454）重挫250元至3,430元，跌幅6.79%，電子權值股普遍承壓，拖累大盤跌勢擴大。美股上周五走勢分歧，道瓊工業指數上漲262.83點、S&P 500指數小漲0.02%，但科技股持續遭遇估值調整，NASDAQ指數下跌0.18%，費城半導體指數重挫2.23%，台積電ADR同步下跌1.07%，市場避險情緒升溫。此外，美伊衝突暫時降溫帶動油價回落，資金轉向傳統產業與防禦型族群；本周則迎來聯準會（Fed）利率決策，以及微軟、Meta、蘋果、亞馬遜等科技巨頭財報，市場持續關注AI資本支出與半導體產業展望，在重大事件公布前，觀望氣氛濃厚。法人指出，短線市場仍受國際利空干擾，後續須觀察台積電等大型權值股能否止穩，以及外資賣壓是否收斂，若電子股跌勢持續，台股恐仍面臨震盪整理壓力。