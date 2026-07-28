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🟡連碰玩法與買法大公開 7連碰350元起

▲不少小資族選擇門檻最低的「7連碰」玩法，只要選 7 個號碼、花費 350 元即可到彩券行進行系統包牌。（示意圖／記者林調遜攝）

🟡砸10萬元連續投注 10連碰神人爽抱700萬

🟡價目表揭秘：中3碼獲利30%、4碼飆5倍

▲彩券行業者群組流傳的大樂透「多號連碰」價目表，揭秘 7 連碰至 10 連碰的投注成本與對中號碼的獎金金額試算。（圖／飛來發彩券行提供）

大樂透今（28）日晚上開獎，頭獎金額上看 9 億元，全台彩迷瘋狂下注！究竟怎麼買最划算？彩券行老闆透露，過年曾有神人靠「10連碰」包牌爽中 700 萬元。若是預算有限的小資族，也可從門檻最低的「7連碰」下手，只要 350 元就能體驗系統包牌、提高中獎率！究竟什麼是「連碰」？碼，由系統自動將這些號碼組合出所有可能的 6 碼投注組合。買法相當簡單，只要在選號單上的「系統組合」區選 7 個以上的號碼，或直接向彩券行老闆口頭說明「」即可。其中門檻最低的「7連碰」會產生 7 組號碼，單張成本僅需 350 元，是小資族提高中獎率的首選。除了小資包牌，更有資深彩迷挑戰高階玩法。根據台彩官方消息，新北市中和區「真好中彩券行」在春節加碼期間出現一位全台矚目的幸運兒，他採取「」策略（單張成本 1 萬 500 元），並霸氣「連續投注 10 期」，總計投入 10 萬 5000 元。這筆精準投資換來驚人回報，他在加碼首期就獨得 7 注春節大紅包，總獎金高達 700 萬元，扣除本金後淨利高達 690 萬元。為什麼玩家敢花上萬元玩「10連碰」？彩券行業者群組流傳的一張價目表給出了精準算式。「10連碰」是選 10 個號碼、產生 210 組號碼（成本 10,500 元），；若運氣好。台彩也提醒，購買彩券應衡量自身經濟狀況，才能理性享受中獎樂趣。