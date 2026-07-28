大樂透今（28）日晚上開獎，頭獎金額上看 9 億元，全台彩迷瘋狂下注！究竟怎麼買最划算？彩券行老闆透露，過年曾有神人靠「10連碰」包牌爽中 700 萬元。若是預算有限的小資族，也可從門檻最低的「7連碰」下手，只要 350 元就能體驗系統包牌、提高中獎率！
🟡連碰玩法與買法大公開 7連碰350元起
究竟什麼是「連碰」？一般大樂透是花 50 元選 6 個號碼，而「連碰（系統組合）」則是選擇 7 個以上的號碼，由系統自動將這些號碼組合出所有可能的 6 碼投注組合。買法相當簡單，只要在選號單上的「系統組合」區選 7 個以上的號碼，或直接向彩券行老闆口頭說明「要買大樂透連碰」即可。其中門檻最低的「7連碰」會產生 7 組號碼，單張成本僅需 350 元，是小資族提高中獎率的首選。
🟡砸10萬元連續投注 10連碰神人爽抱700萬
除了小資包牌，更有資深彩迷挑戰高階玩法。根據台彩官方消息，新北市中和區「真好中彩券行」在春節加碼期間出現一位全台矚目的幸運兒，他採取「大樂透 10 連碰」策略（單張成本 1 萬 500 元），並霸氣「連續投注 10 期」，總計投入 10 萬 5000 元。這筆精準投資換來驚人回報，他在加碼首期就獨得 7 注春節大紅包，總獎金高達 700 萬元，扣除本金後淨利高達 690 萬元。
🟡價目表揭秘：中3碼獲利30%、4碼飆5倍
為什麼玩家敢花上萬元玩「10連碰」？彩券行業者群組流傳的一張價目表給出了精準算式。「10連碰」是選 10 個號碼、產生 210 組號碼（成本 10,500 元），只要對中任意 3 個號碼，獎金就會暴增至 14,000 元（淨賺 3,500 元），投報率約 33%（即保本門檻）；若運氣好對中 4 碼，獎金更直衝 6 萬 2000 元，投報率瞬間飆升至近 5 倍。台彩也提醒，購買彩券應衡量自身經濟狀況，才能理性享受中獎樂趣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
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究竟什麼是「連碰」？一般大樂透是花 50 元選 6 個號碼，而「連碰（系統組合）」則是選擇 7 個以上的號碼，由系統自動將這些號碼組合出所有可能的 6 碼投注組合。買法相當簡單，只要在選號單上的「系統組合」區選 7 個以上的號碼，或直接向彩券行老闆口頭說明「要買大樂透連碰」即可。其中門檻最低的「7連碰」會產生 7 組號碼，單張成本僅需 350 元，是小資族提高中獎率的首選。
除了小資包牌，更有資深彩迷挑戰高階玩法。根據台彩官方消息，新北市中和區「真好中彩券行」在春節加碼期間出現一位全台矚目的幸運兒，他採取「大樂透 10 連碰」策略（單張成本 1 萬 500 元），並霸氣「連續投注 10 期」，總計投入 10 萬 5000 元。這筆精準投資換來驚人回報，他在加碼首期就獨得 7 注春節大紅包，總獎金高達 700 萬元，扣除本金後淨利高達 690 萬元。
🟡價目表揭秘：中3碼獲利30%、4碼飆5倍
為什麼玩家敢花上萬元玩「10連碰」？彩券行業者群組流傳的一張價目表給出了精準算式。「10連碰」是選 10 個號碼、產生 210 組號碼（成本 10,500 元），只要對中任意 3 個號碼，獎金就會暴增至 14,000 元（淨賺 3,500 元），投報率約 33%（即保本門檻）；若運氣好對中 4 碼，獎金更直衝 6 萬 2000 元，投報率瞬間飆升至近 5 倍。台彩也提醒，購買彩券應衡量自身經濟狀況，才能理性享受中獎樂趣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。