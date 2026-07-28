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「廣川漾」85戶僅17個停車位 代銷坦言停車場在農牧用地上

停車場、管理室設於農牧用地上 推估收入1.2億元

佀廣宇自稱廣川建設副總 員工均向他回報人事、銷售狀況

萬美玲回應：和廣川建設沒關係 從政以來未從事商業行為

國民黨立委萬美玲近期被爆出，參選桃園市議員的兒子佀廣洋曾在學校霸凌同學、沒當兵等，其子隨後宣布放棄黨內提名。如今有媒體再爆料，桃園蘆竹建案「廣川漾」涉嫌將農牧用地規劃為停車場販售，並要求購屋者一併購買農地持分，雖然代銷人員坦承該停車場屬違法使用農地，仍向買家表示「只要不被檢舉就沒事」，但契約內容卻將相關法律風險轉由買方自行承擔。而「廣川漾」背後的廣川建設，疑似就是萬美玲的丈夫佀同似及長子佀廣宇在操盤。不過，針對報導，萬美玲否認與廣川建設有任何關係，也強調從政以來未參與任何商業行為。《鏡週刊》今（28）日報導，廣川建設於2023年推出「廣川漾」建案，基地面積約2,096平方公尺，共3棟、85戶，主打低總價產品，已於今年7月陸續交屋。不過，建照資料顯示，該案合法停車位僅17個，與85戶戶數明顯不成比例。報導指出，民眾前往接待中心詢問時，代銷人員表示社區旁另有停車位可購買，同時坦言該處屬農牧用地，甚至以「因為柯文哲是政治人物才會被檢舉，一般人不會遇到」等說法，讓不少不熟悉法規的買家選擇相信並簽約。該報導指出，購屋人除簽署房屋土地預定買賣契約外，若停車位位於農地，還需另外簽署農地契約及特別約定事項，並取得農地持分。契約雖載明土地屬農牧用地、僅供農用，不得違反法令，但住戶認為建商一方面以停車位名義銷售，一方面又透過契約將法律責任切割，形同要求消費者承擔違規風險。根據《鏡週刊》揭露的民眾爆料，有住戶事後委託代書檢視契約，才發現相關責任多由買方自行負擔，因此要求建商召開說明會，建商代表則承諾提撥50萬元，作為日後若遭檢舉開罰的協助基金。該報導進一步調查指出，除了停車場外，社區管理室也設置於農牧用地，並以「農業設施資材室」名義申請。依桃園地政資訊服務網資料，相關2筆農地公告現值總計約4,000萬元，但建商以平均每個車位約100萬元價格出售，共121個車位，推估收入超過1億2,000萬元。報導也提到，廣川建設其他建案，包括「廣川市」1、2期，也出現停車位數量遠低於戶數的情形，是否採取相同模式銷售，仍有待相關單位進一步調查釐清。針對建商實際經營權，《鏡週刊》表示，廣川建設雖由張姓人士擔任登記負責人，但地方人士指出，佀同似及佀廣宇對外分別自稱總經理、副總經理。報導並稱取得公司內部對話紀錄，內容顯示公司員工除向佀廣宇回報休假、人事異動外，也會傳送建案銷售紀錄、新增訂戶資料及相關文件，作為幕後實際管理的佐證。此外，張姓負責人名下另有廣川營造、廣志投資、佳欣室內設計等公司，其中廣川營造長期承攬海川建設建案工程；地方人士也向《鏡週刊》表示，萬美玲立委研究室整修工程也由張姓人士旗下工程公司承攬。根據律師蔡政峯分析，若建商以「停車位」名義招攬銷售，容易使消費者誤認可合法使用，實際卻未完成合法程序，並搭配農地持分出售，恐涉及《公平交易法》有關虛偽或引人錯誤表示的規定；至於是否涉及刑事詐欺，因契約已明載為農地買賣，較可能屬民事爭議。不過，買方受《農業發展條例》限制，即使約定專用，長期停放非農用車輛仍可能違法，甚至面臨持續裁罰。對於相關指控，萬美玲則表示，公開資料顯示廣川建設負責人為張姓人士，相關問題應向公司查證，她與廣川建設沒有任何關係，也從未參與家人事業，從政以來未涉入任何商業行為。至於廣川建設，《鏡週刊》表示曾致電該公司及「廣川漾」的公開聯絡電話，但不是無人接聽就是停話。