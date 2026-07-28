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▲曾心梅（右）演唱會上另一大亮點，則是邀請到荒山亮、孔鏘（左）助陣。（圖／寬宏藝術提供）

曾心梅日前在Legacy舉辦《天公疼憨人》讚聲演唱會，一開場她就忍不住感性表示：「大概十幾年沒發新專輯，所以今天的日子對我來說很特別。」除了找來荒山亮、孔鏘助陣，曾心梅還公開感謝胡瓜、白冰冰以及潛心修佛淡出歌壇12年的黃乙玲，表示：「乙玲讓我接觸了佛教心靈成長課程對我人生轉變了不少。」演唱會上也特別安排黃乙玲的經典組曲。曾心梅從熟悉的台語經典一路唱到日文、英文歌曲，談到自己重新站上舞台，她特別鼓勵大家「心向善」，只要有能力就盡力幫助別人。她透露這次能重新拿起麥克風唱歌，其實背後有許多人給她力量，像是胡瓜、白冰冰、孔鏘老師，以及要特別感謝黃乙玲。黃乙玲在2015年後淡出歌壇，潛心修佛至今已超過12年，過著半退休的生活，婉拒各界復出邀約。曾心梅透露：「因為乙玲讓我接觸了佛教心靈成長課程對我人生轉變了不少，因此演唱會特別安排乙玲經典組曲。」帶來〈人生的歌〉、〈愛你無條件〉、〈無字的情批〉三首經典歌曲。演唱會上另一大亮點，則是邀請到荒山亮、孔鏘助陣，在介紹孔鏘登場時，現場觀眾歡呼聲竟然超大，讓曾心梅忍不住吃醋：「怎麼他的歡呼聲比我還大聲！」乾脆直接逼對方唱歌：「你都出三張專輯了，不唱一首歌不能走！」最後孔鏘只好拿起麥克風，與曾心梅一起帶來〈為你表演〉。孔鏘透露，當年這首歌原本是王海玲演唱，沒想到一次表演時男和音突然感冒，他只好臨時被迫上場，結果效果出奇地好，這次也乾脆重現經典。兩人唱完後，孔鏘還笑著向老闆喊話：「不要開除我，員工不要離職！」讓現場笑成一片。