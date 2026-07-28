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台彩公布大樂透最易中獎號碼及最冷門號碼

專家曝今日最佳投注4大黃金時段

大樂透頭獎已連續22期摃龜，今（28）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎上看9億元，也是第5屆2024年以來最高頭獎總獎金，至於什麼號碼最易中？何時投注最旺呢？根據統計，大樂透推出以來以「08」最熱門，開出過332次，特別號則以「24」最夯，開過70次，易經財經專家陶文也透露，今日有4大黃金時段最適合投注。台彩指出，由於大樂透頭獎已連續22期摃龜，今晚開獎的大樂透銷售金額預估可達3.3億元至3.5億元，頭獎累積金額上看9億元，為2024年以來最高頭獎總獎金。不過，該怎麼選號可以提高中獎運呢？根據台彩統計，大樂透開出最多次的號碼「08」 ，共計開過332次，再來是「11」開過328次，「02」也開過326次；特別號則以「24」開過最多次共70次，再來是「41」開過67次，「31」也開過65次。最冷門號碼則有「24」僅開過269次，再來是「9」只開270次，「17」也僅開過275次；特別號最冷門號碼則是「17」僅開過33次，再來是「20」開34次，「23」也只開過36次。至於什麼時候投注財運最佳、較易中獎？易經財經專家陶文今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日奇門遁甲絕佳簽注有4大時辰，首先是巳時，即上午9點至11時，最佳方位在西北、正北、東北和東南。再來是未時，即下午1點至3點，最佳方位在正東、東南、正南和正西，還有申時，即下午3時至5時，最佳方位在東南、正南、西南和西北方。最後則是戌時，即晚上7時15分，最佳方位在東北、正東、東南和西南。陶文也建議，今日的旺財顏色是紅色、紫色和綠色，幸運飾品樹葉造型水晶或香氛紙，建議前往投注時以穿搭今日幸運色及幸運飾品。