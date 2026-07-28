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美國職棒大聯盟（MLB）海外賽近年陸續在韓國首爾與日本東京掀起熱潮，台灣球迷無不期待大聯盟球星能早日登陸臺北大巨蛋。中華職棒大聯盟會長蔡其昌於台灣時間27日親自造訪紐約大聯盟總部，獲得大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）親口承諾「下一輪海外賽將以台灣為最優先選擇」。不過根據去年報導，要辦海外賽會考量諸多因素，包括票房和該國是否有可承擔賽事的水準，悍創運動行銷原本規劃鎖定2028年提案的時程，但是加總高達新台幣5億至6億元權利金以及大聯盟可能封館等因素可能影響談判。蔡其昌於27日造訪位於紐約曼哈頓的大聯盟總部，與大聯盟主席曼佛瑞德及多位高層進行深度交流。曼佛瑞德在會中親口向蔡其昌表示，在大聯盟海外賽相繼於韓國與日本順利落幕後，大聯盟在未來的全球戰略佈局中，「下一輪海外賽將以台灣為最優先選擇」。這項來自大聯盟最高層的正面態度，無疑為台灣爭取美職例行賽登台注入一顆強心針。2025年，作為大聯盟全球戰略合作夥伴之一的悍創運動行銷曾發出聲明表示，在受到大聯盟國際部邀請參與會談、深入了解未來佈局後，認為2028年至2029年最有機會促成台灣海外開幕戰，因此當時規劃鎖定以2028年為目標提交企劃案。當時爭取海外賽登台主要面臨幾項實務面與時程上的考量，世界棒球經典賽（WBC）總裁史莫（Jim Small）與蔡其昌曾在2025年初提到，大聯盟當時的勞資協議至2026年為止，2027年將面臨勞資協商，若談判陷入僵局甚至可能影響賽事運作，因此普遍認為2028年之後的機率較高。蔡其昌當時指出，引進大聯盟海外賽的權利金加總高達新台幣5億至6億元，龐大的金額並非單一公司所能負擔，必須整合產官學各界力量，同時也需評估球迷對高票價的接受度與市場消費力。隨著臺北大巨蛋啟用後大幅拉高職棒票房與國際賽觀賽熱潮，台灣棒球市場的消費實力有目共睹，硬體條件也有所提升。如今在大聯盟主席曼佛瑞德親自給出「台灣優先」的承諾後，相較於悍創原先設定的2028年目標，台灣迎接首場大聯盟海外賽的進度是否有機會再往前提？全台都在矚目。