連槓22期的大樂透今（28）日頭獎金額上看 9 億元！許多人知道彩券行熱門的「10連碰」系統包牌法要價 1 萬 500 元，但根據軟體工程師 Roger 先前透過程式演算法，成功找到一組只需要購買 117 注（成本 5850 元）的買法。不僅成本比 10 連碰省下近 5000 元，還能在數學上達到 100% 必定中獎！
🟡比10連碰省5千 工程師曝117注100%必中法
今晚大樂透頭獎飆上 9 億元，不少民眾絞盡腦汁想提高中獎機率。許多彩迷熟知的系統包牌「10連碰」需要選 10 個號碼，產生 210 組組合，單張投注成本高達 1 萬 500 元。軟體工程師 Roger 在 YouTube 頻道分享，他運用電腦程式進行「暴力搜尋」，演算法成功找出大樂透的「史上最佳必中組合」，只要買下指定的 117 注號碼，總成本只需 5850 元，硬是比 10 連碰省下近 5000 元，就能達到 100% 保證中獎的效果。
🟡鴿籠原理分3桶選號 117注保證100%能中獎
Roger 解釋，這套演算法是運用數學上的「鴿籠原理」。大樂透只要對中 3 個號碼就能獲得普獎或 7 獎（400 元），若將大樂透 49 個號碼分成 3 桶（分別為 15、16、18 個號碼），開出的 7 個獎號根據鴿籠原理，必然會有一桶包含至少 3 個中獎號碼。再透過電腦程式篩選出最少注數，將號碼池妥善分配成 117 組，就能保證其中 1 組一定會對中至少 3 個號碼。不過他也提醒，若只中普獎拿回 400 元，扣除 5850 元成本反而倒貼 5450 元，想不虧本至少得對中 4 獎以上。
🟡實測慘曝99.27%會賠錢 買彩券應保持理性
為了驗證這套買法是否真能賺錢，Roger 撰寫程式進行大規模模擬，算出這 117 注組合的期望值與盈虧機率。結果顯示，這套「100% 必中買法」最終能回本並賺錢的機率僅有 0.73%，換句話說，有高達 99.27% 的機率會慘賠倒貼！他強調，這項實驗只是純粹的數學樂趣與程式驗證，提醒廣大彩迷購買彩券應抱持娛樂心態，量力而為切勿沉迷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
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今晚大樂透頭獎飆上 9 億元，不少民眾絞盡腦汁想提高中獎機率。許多彩迷熟知的系統包牌「10連碰」需要選 10 個號碼，產生 210 組組合，單張投注成本高達 1 萬 500 元。軟體工程師 Roger 在 YouTube 頻道分享，他運用電腦程式進行「暴力搜尋」，演算法成功找出大樂透的「史上最佳必中組合」，只要買下指定的 117 注號碼，總成本只需 5850 元，硬是比 10 連碰省下近 5000 元，就能達到 100% 保證中獎的效果。
Roger 解釋，這套演算法是運用數學上的「鴿籠原理」。大樂透只要對中 3 個號碼就能獲得普獎或 7 獎（400 元），若將大樂透 49 個號碼分成 3 桶（分別為 15、16、18 個號碼），開出的 7 個獎號根據鴿籠原理，必然會有一桶包含至少 3 個中獎號碼。再透過電腦程式篩選出最少注數，將號碼池妥善分配成 117 組，就能保證其中 1 組一定會對中至少 3 個號碼。不過他也提醒，若只中普獎拿回 400 元，扣除 5850 元成本反而倒貼 5450 元，想不虧本至少得對中 4 獎以上。
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為了驗證這套買法是否真能賺錢，Roger 撰寫程式進行大規模模擬，算出這 117 注組合的期望值與盈虧機率。結果顯示，這套「100% 必中買法」最終能回本並賺錢的機率僅有 0.73%，換句話說，有高達 99.27% 的機率會慘賠倒貼！他強調，這項實驗只是純粹的數學樂趣與程式驗證，提醒廣大彩迷購買彩券應抱持娛樂心態，量力而為切勿沉迷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。