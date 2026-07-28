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強度爆發 白海豚挑戰強颱

▲白海豚颱風周末前會進入「強度爆發期」，有機會直接挑戰強颱等級。（圖／翻攝tropical tidbits）

路徑不確定性大 白海豚下周襲日本

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）持續增強，氣象專家賈新興表示，最快今明兩天（7月28日至7月29日）升格中颱，周四、周五（7月30日至7月31日）挑戰強颱，不過目前預估路徑如「散彈槍」般分散，只能確認下周二、下周三（8月4日至8月5日）是日本風雨最劇烈時段，赴日旅客應留意最新天氣及航班資訊。賈新興向《NOWNEWS》說明，白海豚颱風目前所在的位置「海溫高、風切小」，因此本周末（8月1日至8月2日）前會進入一段「強度爆發期」，今明兩天就有機會成為中颱，周四、周五升級強颱，下周一（8月3日）開始，隨著路徑越往北邊，海溫降低的情況下，白海豚颱風將會減弱為中颱，並開始對日本帶來影響。賈新興指出，目前白海豚颱風往日本附近移動的大趨勢明顯，但各國各系統的路徑和「散彈槍」一樣，從登陸日本九州或四國，到通過日本東方海域都有可能，路徑難以準確預測，主要原因是高緯度的天氣系統較複雜，太平洋高壓導引也較不明顯等。賈新興強調，白海豚颱風的路徑可能要等到周末才會逐漸明朗，目前較能確定的是，「下周二、下周三」是日本受到颱風影響，風雨最大的時段，目前正逢暑期出國旺季，有相關行程的民眾，務必留意航班動態和最新天氣預報。