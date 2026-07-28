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根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）今（28）日在節目中透露，現年38歲的柯瑞（Stephen Curry）與勇士球團雙方皆有強烈意願在今年夏天達成提前續約。若一切順利，柯瑞最高可簽下一份2年1.367億美元（約新台幣44.21億元）的超級頂薪合約。然而，隨著勇士在自由市場上補強屢屢碰壁，柯瑞生涯末期能否再奪第5冠，增添了許多未知數。柯瑞目前在NBA已經征戰17個賽季，率領勇士4度奪得NBA總冠軍，無疑是隊史最具代表性的招牌球星。柯瑞目前的合約還剩下最後1年、價值6259萬美元。根據聯盟薪資規定，他將在8月30日起具備提前續約資格，可簽下最長2年、總價1.367億美元的頂薪延長合約，未來兩季年薪將分別高達6570萬美元與7100萬美元。Shams在節目中直言：「我完全相信當柯瑞符合資格時，雙方會展開談判。如果柯瑞想要續約，勇士就會雙手奉上合約；據我所知，柯瑞本人也有續約意願。」柯瑞一直以來的目標是希望在NBA至少打滿20個賽季，一旦順利完成這次續約，他將能如願在灣區效力滿20年，完美詮釋現代籃球極為罕見的「一人一城」傳奇。雖然續約前景一片光明，但勇士隊近年來的爭冠實力下滑也是不爭的事實。自2022年奪冠後，勇士戰績每況愈下，近3年內竟兩度無緣季後賽，上季更是在附加賽就提前出局。為了替柯瑞打造具備競爭力的爭冠陣容，勇士管理層在今年夏天動作頻頻，先後嘗試引進布朗（Jaylen Brown）、戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）以及墨菲（Trey Murphy III）等多位頂級球星，但最終全數以失敗告終，未能達成關鍵補強。對此，Shams透露：「柯瑞非常清楚球隊目前的狀況，勇士正處於一個十字路口，這些年他們一直試圖引進明星級球員。」面對陣容依舊老化的困境，柯瑞或許會選擇堅守灣區終老，但也意味著他職業生涯最後的衝冠之路，恐怕將面臨空前嚴峻的挑戰。