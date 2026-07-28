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上市不到一個月 SK海力士ADR一度重挫10%

半導體指數續探低 AI概念股遭市場獲利了結

AI投資規模恐逾7500億美元 市場憂資金需求過大

傳攜手輝達打造AI資料中心 利多仍難敵賣壓

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）美國存託憑證（ADR）上市不到一個月便遭遇重挫。在半導體族群持續遭到市場拋售下，SK海力士ADR週一（27日）盤中一度暴跌10%，跌破149美元的發行價，成為繼太空探索公司SpaceX之後，今年美國大型IPO中股價首度跌破承銷價的企業之一。根據彭博社報導，SK海力士ADR週一（27日）盤中最低跌至139.01美元，較7月9日149美元的發行價下跌約6.7%，盤中跌幅一度達10%。雖然尾盤跌勢略為收斂，但終場仍收在143.02美元，較發行價低約4%。SK海力士本月稍早才以265億美元規模完成美國首次公開募股（IPO），創下今年美國市場最大IPO之一，公司會長崔泰源當時更親赴紐約敲鐘，象徵正式掛牌。然而，股價如今跌破發行價，也使SK海力士成為今年繼SpaceX之後，美國大型IPO中少數跌破承銷價的代表性企業。SK海力士股價重挫之際，市場高度關注的半導體指數也延續近期跌勢，收在5月19日以來最低水準。除了SK海力士外，今年上市的燃氣引擎製造商Innio NV股價同樣跌破IPO價格，顯示市場對新上市股票的投資情緒同步轉趨保守。分析指出，在AI概念股歷經長時間大漲後，不少投資人開始獲利了結，半導體類股近期普遍承受賣壓。引發市場賣壓的另一項因素，是近期多項AI基礎建設計畫相繼曝光。隨著輝達（NVIDIA）傳出將參與總規模可能超過7500億美元的AI資料中心及相關基礎設施投資，市場開始擔心AI產業未來需要投入的資金遠超過原先預期。外媒指出，投資人因此提高對輝達債務違約風險的避險需求，反映市場開始重新評估AI產業高額資本支出的風險，以及相關企業目前的估值是否仍具支撐力。值得注意的是，SK海力士股價大跌之際，市場同時傳出另一項重大合作消息。據報導，輝達將與SK集團合作，在韓國打造總裝置容量超過2GW（吉瓦）的AI資料中心，相當於約150萬戶家庭的用電需求。輝達表示，首座由SK電信（SK Telecom）興建的「AI工廠」（AI Factory）預計將於明年啟用，未來將進一步擴大韓國AI運算基礎建設。不過有分析指出，在整體半導體族群遭遇修正、市場對AI投資熱潮轉趨謹慎的氛圍下，即使有大型合作案加持，也未能扭轉SK海力士ADR的跌勢，顯示短期市場情緒仍偏向保守。