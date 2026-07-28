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范姜彥豐日前控訴遭粿粿趕出婚房反而被罵翻，讓他不得不出面澄清，讓兩人婚變再次受到外界矚目，兩人先前分享戀愛過程的影片再次被翻出，其中范姜彥豐坦言，第一次見到粿粿本人時就覺得「是我的菜」，之後透過IG主動追蹤、回覆限時動態，直到一年多後才終於收到女方回覆，但是當時的范姜彥豐還是有持續交女友。范姜彥豐在影片中回憶，第一次是在朋友聚會看見粿粿，當下就留下深刻印象，直呼對方「就是我的菜」。巧的是，不久後Instagram跳出追蹤建議，他便主動追蹤，之後也不斷回覆粿粿限時動態，希望能拉近距離。不過粿粿坦言，自己起初完全沒有回應范姜彥豐的私訊，直到一年多後，兩人才真正開始聊天、熟識，並逐漸發展成戀人。兩人約在2020年開始交往，交往約2年半後，范姜彥豐於2022年2月7日求婚成功，並攜手步入婚姻，怎知兩人結婚不到3年就爆出粿粿偷吃王子的爭議，雙方正式撕破臉。粿粿提到「這中間還是有他自己的有女朋友」，范姜彥豐當場則澄清，雖然中間都有交女友，自己是在恢復單身後，才正式開始傳訊息、追求粿粿。由於婚變事件延燒，這段舊影片再度被翻出，不少網友開始討論兩人當年的相識時間軸。此外，」有網友整理兩人交往前的時間軸發文，認為范姜彥豐當時仍有交往對象，卻持續透過IG私訊粿粿，直到一年多後才與對方熟識，因此質疑「女方外遇固然有錯，但男方的行為難道完全沒有問題嗎？」原PO也認為，隨著婚變事件延燒，輿論逐漸演變成單方面採信男方說法，甚至出現人身攻擊、批評外貌等情況，感嘆「人帥不是重點，人品才是最重要的」，並強調許多事情只有當事人最清楚，外界未必了解婚姻全貌。