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美國聯準會 (Fed)即將公布最新利率決策，市場升息預期仍在，美元指數走揚，加上台股大跌逾千點，新台幣兌美元今（28）日早盤也重貶逾1角，目前最低下探32.432元。雖然美國暫停攻擊伊朗，油價大跌，稍微降低通膨憂慮，但市場對美國聯準會本周意外加息的押注仍在，美元指數一度升至101.55，目前在101.52附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也從163.64貶至163.83，目前在163.76附近，韓元兌美元也一度貶至1471.84，目前在1469.3附近，離岸人民幣兌美元則一度來到6.7676。至於新台幣兌美元今日早盤以32.33元、貶值2.5分開出，在美元走強及台股大跌逾千點之下，新台幣進一步貶破32.4元，目前最低來到32.432元，重貶1.27角。