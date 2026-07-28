今（28）日晚上開獎的大樂透頭獎金額上看 9 億元，若幸運一注獨得，扣完稅後實領高達 7 億 1640 萬元！光是存銀行領利息，每月就能進帳逾 100 萬元。不過中了頭獎該怎麼領？律師提醒，第一件事絕對不是思考怎麼花錢，而是要先在彩券背後做「關鍵自保動作」，否則數億元獎金恐怕直接歸零！
🟡大樂透中9.0億實領多少？每月利息有多少？
對中大樂透 9 億元頭獎到底能拿多少錢？依《所得稅法》規定，彩券中獎金額超過 5,000 元者，需按給付全額扣取 20% 所得稅，並加扣 4‰（千分之四）印花稅，總計稅率為 20.4%。因此，對中 9 億元頭獎扣完稅後，實領金額約為 7 億 1640 萬元（9 億 × 0.796）。若將這筆款項全數存入臺灣銀行，以一年期定存年利率 1.725% 計算，每年利息約 1235 萬元，相當於每月光是領利息就能進帳 102.9 萬元（約 103 萬元）。
🟡大樂透中頭獎第 1 件事做啥？沒做獎金恐歸零？
中了億萬頭獎該怎麼辦？恩典法律事務所創辦人蘇家宏指出，頭獎得主的關鍵第一步，是要立刻在彩券背後的中獎人資訊欄「簽上全名」。由於彩券採「認券不認人」原則，萬一因太過興奮透露消息給親友，彩券遭他人拿走兌換，恐導致獎金泡湯。蘇家宏也提醒，若想維持隱私，應做到「自己報稅」、「財產自己管」、「保持低調」，並可提撥部分獎金捐款做公益或進行信託規劃，才能鎖住財富。
🟡對中大樂透頭獎怎麼領？去VIP室會見到哪4人？
根據台灣彩券規定，中獎金額超過 500 萬元者，必須撥打中國信託「高額兌獎專線」（0800-024-500，服務時間週一至週五 09:00～17:00）預約兌獎，專人會安排得主進入極具神秘色彩的「台彩 VIP 室」。若中獎金額達 1 億元以上，台彩董事長或總經理將親自接待。在領獎現場，除了得主本人，通常只有經理級理財規劃師、中國信託銀行主管與承辦人員等 4 位關鍵人士在場，身分全程嚴密保密。
🟡合資包牌大樂透中獎？律師教 1 招免課贈與稅？
不少民眾選擇與同事親友合資包牌拚 9 億頭獎，但若沒留存憑證，領獎分錢時極可能遭國稅局認定為無償贈與，被追課最高 20% 的贈與稅，掉入「雙重課稅」陷阱。財政部國稅局證實，只要出資比例明確，合資分錢免課贈與稅且無須事前報備。專家建議，在投注前務必於 LINE 群組留下完整文字紀錄（出資人、金額、購買地點），並將實體彩券正反面拍照傳至群組留存；領獎時要求開立「雙線抬頭劃線支票」，更能合法免扣 4‰ 印花稅！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對中大樂透 9 億元頭獎到底能拿多少錢？依《所得稅法》規定，彩券中獎金額超過 5,000 元者，需按給付全額扣取 20% 所得稅，並加扣 4‰（千分之四）印花稅，總計稅率為 20.4%。因此，對中 9 億元頭獎扣完稅後，實領金額約為 7 億 1640 萬元（9 億 × 0.796）。若將這筆款項全數存入臺灣銀行，以一年期定存年利率 1.725% 計算，每年利息約 1235 萬元，相當於每月光是領利息就能進帳 102.9 萬元（約 103 萬元）。
中了億萬頭獎該怎麼辦？恩典法律事務所創辦人蘇家宏指出，頭獎得主的關鍵第一步，是要立刻在彩券背後的中獎人資訊欄「簽上全名」。由於彩券採「認券不認人」原則，萬一因太過興奮透露消息給親友，彩券遭他人拿走兌換，恐導致獎金泡湯。蘇家宏也提醒，若想維持隱私，應做到「自己報稅」、「財產自己管」、「保持低調」，並可提撥部分獎金捐款做公益或進行信託規劃，才能鎖住財富。
🟡對中大樂透頭獎怎麼領？去VIP室會見到哪4人？
根據台灣彩券規定，中獎金額超過 500 萬元者，必須撥打中國信託「高額兌獎專線」（0800-024-500，服務時間週一至週五 09:00～17:00）預約兌獎，專人會安排得主進入極具神秘色彩的「台彩 VIP 室」。若中獎金額達 1 億元以上，台彩董事長或總經理將親自接待。在領獎現場，除了得主本人，通常只有經理級理財規劃師、中國信託銀行主管與承辦人員等 4 位關鍵人士在場，身分全程嚴密保密。
🟡合資包牌大樂透中獎？律師教 1 招免課贈與稅？
不少民眾選擇與同事親友合資包牌拚 9 億頭獎，但若沒留存憑證，領獎分錢時極可能遭國稅局認定為無償贈與，被追課最高 20% 的贈與稅，掉入「雙重課稅」陷阱。財政部國稅局證實，只要出資比例明確，合資分錢免課贈與稅且無須事前報備。專家建議，在投注前務必於 LINE 群組留下完整文字紀錄（出資人、金額、購買地點），並將實體彩券正反面拍照傳至群組留存；領獎時要求開立「雙線抬頭劃線支票」，更能合法免扣 4‰ 印花稅！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。