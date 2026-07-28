我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透「小資買法」1萬投資整年！億元頭獎得主特徵

一年花費約1萬600元

▲有人引用台彩資料指出，曾有億元頭獎得主只買1注就中獎，固定養牌並非不可行。（圖／記者林調遜攝）

根據台灣彩券公布的億元頭獎得主特徵，不少中獎人都有「每天買、經常買、固定買」的投注習慣

大樂透3玩法中獎率飆升！熱門號碼一次看

▲樂透老爹陳偉民則分享「大海捕魚法」、「導彈式轟炸法」及「板路牌」等選號技巧，但也提醒沒有任何方式能保證中獎，投注仍須量力而為。（圖／記者張嘉哲攝）

大樂透開出次數最多的熱門號碼，依序為08、11、02；特別號則是24、41、31。

▲台彩也公布大樂透熱門號碼排行，包括08、11、02等。（圖／記者葉政勳攝）

大樂透今（28）晚頭獎飆9億，為第5屆2024年以來最高頭獎總獎金。就有一名網友好奇，自己每期花100元購買2注大樂透，一注固定養牌、一注電腦選號，每年約花1萬600元，說不定就能一舉拿下億元頭獎，是否也算是在投資大樂透？對此，「樂透老爹」陳偉民就表示，根據台彩公布的億元頭獎得主特徵，不少人都有固定買、經常買及天天買的習慣，但還是要提醒大家購買彩券需要視自己荷包量力而為。一名網友就在PTT發文表示，，負擔不算太大，因此好奇這樣的方式是否能算是一種投資。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人認為彩券本質仍屬於賭博，「至少報酬率大於5%才能算投資，買彩券都當做公益，偶爾有個意外之財」、「每一次機率都重新計算好嗎」，但也有人指出「根據台彩說法，過去大樂透頭獎得主有5個是只投一注50元，所以你這做法可行，投注時間也可以拉5年以上。」根據台彩統計，2025年共有22張中獎彩券獲得億元頭獎，包含大樂透17張、威力彩5張，其中有68.2%的中獎人是以電腦選號，另31.8%為自選號碼。除此之外，有31.8%是以包牌方式投注，不只抱走億元大獎，還包辦了其他高金額獎項。「樂透老爹」陳偉民過去就曾在YouTube分享，，不僅長期使用固定號碼養牌，投注頻率也是重要因素之一。陳偉民也分享多種大樂透選號方式。，概念源自美國一名曾12度抱回頭獎玩家的包牌方式，共需購買9張彩券，將1至48號平均分配至前8注，第9注則以49號搭配其他號碼，在不重複配置下提高涵蓋率，增加中獎機會。，也就是俗稱的「連碰」玩法。一般大樂透是從49個號碼中挑選6個，但其實也可一次選擇超過6個號碼，例如7連碰或8連碰。雖然投注金額提高，卻能增加中獎組合數，若中到相同獎項，獎金也可能比一般投注更高。例如7連碰投注金額350元、8連碰1400元，中3個號碼時，7連碰可領1600元，8連碰則可達4000元，相較一般玩法中3碼僅400元更具優勢。進階玩法可先統計近兩年最常開出的15個熱門號碼，再扣除近期已開出的號碼，挑選剩餘熱門球號投注，認為使用熱門號碼命中機率相對較高。根據台灣彩券統計，，將1至49號依序製成表格，再把歷期開獎結果依日期填入，觀察是否存在固定循環或規律，再據此推估下一期可能開出的號碼。不過，陳偉民也提醒，無論是養牌、包牌、連碰或板路分析，都是許多彩迷依照經驗整理出的投注方式，並沒有任何方法能保證中獎，民眾購買彩券仍應依自身經濟能力量力而為，切勿過度投注。