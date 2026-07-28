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颱風進入活躍期 聖嬰年威力增大

▲西北太平洋已經處於「颱風適合發展」的大環境，非常多系統在醞釀、整合。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

白海豚才剛生成 鯨魚颱風下周接力

賈新興表示，白海豚颱風目前持續朝西北移動，侵襲日本的方式仍待觀察，但依歐洲及AI模式，下周二、下周三（8月4日至8月5日）白海豚東南方高機率再有熱帶系統發展，並可能增強為颱風「鯨魚」，預估路徑對台灣無直接影響，但8、9月仍須留意颱風接近台灣的可能性。賈新興提及，由於目前太平洋高壓偏北、海溫偏高，在南方低壓帶的環境中，很容易有熱帶系統發展；且今年剛好遇到「聖嬰年」，在過往的紀錄上，聖嬰年的颱風生成位置都會比較東邊，擁有「長時間在海面發展」的特性，因此颱風強度、體型偏大的機率增加。賈新興說明，目前白海豚颱風路徑主要往西北，究竟會以什麼方式侵襲日本仍有不確定性，周末才會較明朗，但觀察包括歐洲、AI等模式，能發現下周二、下周三，白海豚的東南方有另一個熱帶系統，高機率又會有颱風生成，將被命名為「鯨魚」。賈新興指出，鯨魚颱風的位置、路徑，相較於白海豚颱風，整體會更偏東方，因此評估對台灣並不會造成影響，對日本來說暫時是未知數；雖然台灣近期沒有颱風造成威脅，但仍要提醒，西北太平洋已經處於「颱風適合發展」的大環境，8月過後甚至到9月，都不能排除颱風影響台灣的風險。