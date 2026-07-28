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大樂透連碰是什麼？成本價格差別一次看

最常見的包括「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」。

這是因為它是在49個號碼中選7個號碼，並且得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合，所以成本是50元X7等於350元

▲大樂透七連碰彩券樣張，每一張會從49顆號碼選出7個，八連碰也是同樣道理。（圖/記者張嘉哲攝）

大樂透幹嘛要買連碰？頭獎中獎率大飆升、一張彩券中28獎

如果你是單張投注的話，中頭獎的機率是1/1398萬，但如果你是購買七連碰的話，中頭獎機率會上升到1/200萬；八連碰的話直接變成1/50萬

例如七連碰的彩券你對中3顆號碼，原本獎金是400元，但因為你有7組號碼，會有4組號碼一定會涵蓋到你對中的這3顆，所以獎金是從1600元開始起跳

假設你買一張八連碰真的幸運中頭獎，那你這張彩券還會涵蓋12注參獎+15注伍獎，獎金直接大噴發，一張彩券狂中28次。

▲大樂透連碰買法觀念一圖速懂！中頭獎機率飆升、中獎分裂一張彩券中多獎。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

七連碰實體案例直接看速懂！實際購買20次經驗分享

▲大樂透連碰玩法一圖看懂，簡單來說就是多選幾個號碼，讓組合數變多，真的幸運中獎時，會產生同張彩券分裂出許多獎項的一種玩法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

最終有兩張中獎3顆號碼，總成本7000元虧損3800元

大樂透今（29）日即將開出上看9億的頭獎，許多人都希望自己是今晚的幸運兒，直接過上退休人生。然而為了提高中獎率，有許多人都有各種策略，其中內行人最愛玩的七連碰、八連碰最為熱門，連台彩總經理都自己曾經有玩過中獎推薦！《NOWNEWS》特別整理大樂透連碰玩法、成本價格、中獎機率等資訊，提供民眾一文看懂，切記理性投注不要影響日常生活哦！在了解連碰之前，要先知道大樂透的玩法就是在49顆號碼當中選6顆號碼投注，每注是50元，當全部對中一般號碼就是中頭獎。而所謂的連碰玩法就是增加你中頭獎機率以及回本機率，為什麼七連碰需要350元？；八連碰也是依此類推，會得到「C8取6」等於28組號碼，投注成本就是50元X28等於1400元。很多人會疑問這樣中頭獎機率會增加多少？，雖然看起來1/50萬機率還是非常低，但是對比單投注的模式，已經整整提高了28倍之多。除此之外，七連碰、八連碰的好處是只要中獎基本上必定會回本，；如果是八連碰對中3顆號碼就會直接變成4000元，假設你現在到彩券行購買7連碰，電腦選號幫你選到01至07，那麼你這張彩券投注金額就是350元，你會獲得以下這7組號碼：第1注： 01, 02, 03, 04, 05, 06第2注： 01, 02, 03, 04, 05, 07第3注： 01, 02, 03, 04, 06, 07第4注： 01, 02, 03, 05, 06, 07第5注： 01, 02, 04, 05, 06, 07第6注： 01, 03, 04, 05, 06, 07第7注： 02, 03, 04, 05, 06, 07假設當晚開出號碼為01、02、03、09、10、11，特別號12，這樣這張彩券就會有第1注至第4注都中400元，獎金就會是1600元；如果開出號碼是01、02、03、04、10、11，特別號12的話，這樣這張彩券就狂中7注（3注伍獎+4注普獎）等於7600元。由於這種連碰的買法成本較高，推薦高額頭獎大家可以找親友集資，《NOWNEWS》記者曾經在今年過年為了拼加碼大小紅包，跟朋友一同集資連續購買20天七連碰的大樂透，，幸運之神沒有降臨，只能說會中就是會中，過去的那些億萬得主，有些也是單注投注就中獎，一切都是天意，理性投注為佳。