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▲《聰明鎮》改編自伊藤潤二作品，將在今日於Netflix上線。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix影集《聰明鎮》改編自日本漫畫家伊藤潤二的作品，即將在今（28）日上線。日前公開的預告中，就因超驚悚氛圍，吸引外界注目，其中小S（徐熙娣）女兒Elly（許曦文）嘴吐蛞蝓觸角的強烈視覺效果，更是讓眾人印象深刻。事實上，伊藤潤二的作品大部份都走這個路線，曾在大學畢業後擔任假牙技師的他，因為喜愛漫畫，而決定成為全職漫畫家，曾推出過《富江》、《漩渦》、《恐怖漫畫精選集》等驚悚作品，被稱為日本恐怖漫畫大師。伊藤潤二今年已62歲，他從5歲開始，就對楳圖一雄、古賀新一等漫畫家的恐怖漫畫非常感興趣，便開始自己創作恐怖漫畫。但從小就愛漫畫的他，於1984年從齒科技工士専門學校畢業後，並沒有直接成為漫畫家，而是走本科路線，從事齒模技師（假牙技師）的工作。在工作3年後，他重拾了畫漫畫的興趣，並在工作的閒暇時間，繼續自己的創作，1986年得知朝日索諾拉瑪《月刊Halloween》創設了「楳圖獎」後，他將創作的《富江》投稿，並以第一席的成績，獲得該獎項首屆的佳作入選，並於隔年開始連載，正式以漫畫家身分出道，這也是他的漫畫人生的代表作之一。而值得注意的是，他從小的偶像楳圖一雄，也是當時的評審之一。雖然畫漫畫讓伊藤潤二很享受，但兼顧兩份工作的時間越久，也難免讓他身體越來越吃不消，所以在近4年做兩份工後，他做下了一個決定，選擇在只有一次的人生中，做自己喜歡做的工作，並正式成為了全職漫畫家。而在醫院工作的時間，也為他的漫畫人生帶來許多幫助，他曾透露自己筆下許多腦洞大開的劇情，都是從醫院廣播聽來的故事，像是各種意外、病症、日常的奇特事件等，他都會仔細筆記後，轉變成獨特風格的恐怖故事。說到伊藤潤二的代表作，就不能不提到《富江》，一名美艷的少女「川上富江」是不死妖怪，擁有讓男人瘋狂迷戀並將其分屍的魔性，且屍塊能各自復活，無論被殺死、焚燒或分屍，每一塊血肉或毛髮都能獨立增殖並再生出全新的富江。驚悚又奇特的劇情，讓該劇被無數次翻拍，是許多人心目中的經典之一。而之後，伊藤潤二又陸續創作出《漩渦》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》、《長夢》等，多個經典作品也讓他被譽為日本恐怖漫畫大師。