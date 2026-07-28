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自稱柯文哲的「帶刀侍衛」 簡幸甫遭控利用身份接近女性支持者騙砲

遭控勾引已婚黨工 簡幸甫遭指在群組稱呼張喬瑜「寶貝」

遭控騙砲、勾引人妻 簡幸甫否認：僅是感情糾紛、誤會

民眾黨繼先前陸續爆出性騷擾、上酒店框小姐不付錢，如今又有媒體爆料，其黨內中評委簡幸甫利用黨職身分接近女性支持者，發展感情並發生親密關係，之後再以黨務、工作繁忙等因素疏遠對方，還被指與多名黨內女性互動曖昧，甚至涉及已婚女性，引發議論。不過，對此，簡幸甫否認相關指控，強調目前單身，並認為爆料是有心人士惡意抹黑。至於被指勾搭人妻，他稱因與該女因交情好、平時互開玩笑才引發誤會。《鏡週刊》今（28）日報導，現年31歲的簡幸甫曾因多年前打工削鳳梨而登上新聞，被稱為「蘆洲水果弟」，並於6年前當選民眾黨黨代表，之後升任中評委，自稱是前主席柯文哲的「帶刀侍衛」。未料，有黨員近期爆料，簡幸甫長期塑造專一、忠誠形象，卻私下頻繁接近女性支持者，以交往為名建立關係。該報導指出，根據爆料內容，簡幸甫去年夏天認識一名女性支持者，透過他人取得聯絡方式後展開追求，2人不久開始交往。今年1月首次單獨約會時即發生性關係，但之後簡幸甫回覆訊息及聯絡頻率明顯降低，並以經營水果店、處理黨務等理由拒絕見面。爆料者稱，2人交往期間私下僅約會2次，每次見面都前往汽車旅館，之後幾乎只透過LINE聯繫，該女多次希望見面或通電話，也遭對方以忙碌為由婉拒。根據報導，今年7月有黨內人士向該女透露，簡幸甫對外仍宣稱單身，且與其他女性互動密切、關係曖昧，包括民眾黨「五金釵」成員何青瑜、已婚的知名網紅「小草」護理師張喬瑜、以及另一名已婚黨工。爆料人表示，簡幸甫曾被已婚黨工的丈夫抓包，人家上辦公室登門理論，最後由簡幸甫道歉收場。值得注意的是，報導也引用多張LINE群組對話截圖，指稱簡幸甫以「寶貝」稱呼張喬瑜，雙方互動超越一般朋友，引發其他群組成員議論。簡幸甫則向被避不見面的該女解釋，相關截圖是私人群組內容外流，事件起因於群組成員與張喬瑜發生糾紛，自己只是遭到波及，並強調與張喬瑜因工作往來而建立交情，其丈夫也知情。《鏡週刊》更指出，該女事後向簡幸甫當面求證，簡幸甫起初否認相關指控，並追問消息來源，甚至揚言提告；但在持續追問下，據稱坦承自己「愛玩」，並承認曾與其中一名已婚女性交往。該女最終才決定分手，並傳訊提醒對方記取教訓，簡幸甫則回覆已深刻反省，保證不會再犯，也向該女表達歉意。不過，簡幸甫已向《鏡週刊》否認相關事件，他表示目前單身，與何青瑜僅是朋友、工作夥伴的關係，跟該女則是感情糾紛，認為爆料內容是有心人士惡意抹黑。至於遭控勾引人妻，簡幸甫澄清因為跟張喬瑜交情很好，平時會互相開玩笑，導致引發誤會。另外，何青瑜、張喬瑜經《鏡週刊》接觸後均未回應。