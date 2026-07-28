我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著現代家庭型態改變，兄弟姊妹成年後多半各自生活，彼此未必相互經濟依賴，但現行制度不僅限制立遺囑者自由分配財產，也影響其將遺產留給配偶或實際照顧者的意願。立法院會今（28）日三讀通過《民法》第1223條修正案，刪除兄弟姊妹特留分。《民法》第1223條規定，繼承人之特留分，依左列各款之規定：一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。朝野此次共識直接刪除《民法》第1223條規範「兄弟姊妹特留分」條文。至於法務部所提版本，包含「遺產酌給、貢獻制度」等，在野黨、司法院都提出疑慮；司法院認為，修法可先刪除手足特留分，配套未來再討論。根據三讀條文，繼承人之特留分，配偶之特留分，為其應繼分二分之一；直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一；父母之特留分，均為其應繼分二分之一；祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。三讀修法條文拿掉「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」。此次修法通過，主要差異在於，當事人在沒有子女、父母均過世的情況下，生前立遺囑表明要將遺產全部交給第三人，兄弟姊妹就不能再向第三人要求分遺產。若當事人未立遺囑，兄弟姊妹還是一樣可以繼承遺產。