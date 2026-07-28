Anthropic旗下AI助理Claude近日爆出隱私爭議，部分使用者透過「分享」功能建立的聊天連結，竟遭Google、微軟Bing等搜尋引擎收錄，其他網友只要輸入特定搜尋指令，就能找到大量原本只打算分享給特定對象的對話，這次受影響用戶，大多是曾主動按下「分享」產生公開網址的聊天內容，一招教立即關閉。
Claude原本的分享功能，是讓使用者將特定聊天內容製作成一個公開網址，再把連結傳送給朋友或同事，不過，網址一旦被張貼到公開網站，就可能被搜尋引擎發現並收錄，使原本需要取得網址才能查看的內容，變成任何人都可能透過關鍵字找到。
外媒《WIRED》檢視部分遭曝光的Claude頁面後發現，Anthropic雖然透過網站的robots.txt檔案，要求搜尋引擎爬蟲不要存取分享聊天頁面，但個別網頁並未加入「noindex」標籤，當其他公開網頁貼出Claude分享連結時，若頁面沒有另外設定noindex或相關禁止收錄指令，就有可能被列入搜尋結果。
Anthropic回應：未主動提供
Anthropic回應表示，公司並未主動向Google等搜尋引擎提供聊天目錄或網站地圖，分享網址本身也無法隨機猜中，除非使用者自行將連結公開張貼，才可能被第三方搜尋引擎發現及收錄。據了解，Google已無法再透過原本的搜尋方式找到部分Claude聊天頁面，但Bing一度仍顯示約612筆相關搜尋結果。
曾分享Claude聊天怎麼辦？3步驟立即檢查
曾經使用Claude分享功能的民眾，可以登入Claude後，依序進入「Settings（設定）」→「Privacy（隱私）」→「Shared chats（已分享聊天）」管理頁面。系統會列出過去曾分享的聊天標題、分享日期及連結，使用者可以逐一檢查，並按下「Unshare」取消分享。取消後，原本的公開連結將無法繼續存取。
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Anthropic回應：未主動提供
Anthropic回應表示，公司並未主動向Google等搜尋引擎提供聊天目錄或網站地圖，分享網址本身也無法隨機猜中，除非使用者自行將連結公開張貼，才可能被第三方搜尋引擎發現及收錄。據了解，Google已無法再透過原本的搜尋方式找到部分Claude聊天頁面，但Bing一度仍顯示約612筆相關搜尋結果。
曾分享Claude聊天怎麼辦？3步驟立即檢查
曾經使用Claude分享功能的民眾，可以登入Claude後，依序進入「Settings（設定）」→「Privacy（隱私）」→「Shared chats（已分享聊天）」管理頁面。系統會列出過去曾分享的聊天標題、分享日期及連結，使用者可以逐一檢查，並按下「Unshare」取消分享。取消後，原本的公開連結將無法繼續存取。