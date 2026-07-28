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胃腸道基質瘤早期無症狀 醫：很多人在健檢意外發現

胃癌≠胃腸道基質瘤 醫：後者無明確致病因

一名50多歲個案因左上腹悶，持續半年多前往就醫。經胃鏡檢查，胃黏膜完整無缺，也沒有潰瘍、發炎情況，但在胃上半部的後方有一塊直徑約6公分的隆起。經進一步的內視鏡超音波檢查合併組織取樣，診斷為「胃腸道基質瘤(Gastrointestinal stromal tumor; GIST)」。書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，基質瘤是一種在全身少見，但主要在胃可能發現的「惡性腫瘤」，約6成的基質瘤是在胃部，其次是小腸。好發於50至70歲，男女發生比例相當，沒有明確的高危險群。胃腸道基質瘤早期難以察覺。康本初說，胃腸道基質瘤是發生在腸胃道黏膜下層或肌肉層，呈現邊界明顯的腫瘤，「早期幾乎沒有症狀」，少部分會有腹痛、腹脹、噁心等，很多人是在健康檢查時意外發現。當腫瘤逐漸變大，可能會出現較明顯的長期消化不良、貧血、排便有血、腹部壓痛等症狀，甚至可摸到腫塊的情況。康本初提到，胃腸道基質瘤會透過胃鏡、內視鏡超音波、組織取樣、電腦斷層(CT)、核磁共振(MRI)等檢查確認。在治療上，胃腸道基質瘤是一種進展緩慢的腫瘤，小於1公分，建議每半年進行一次胃鏡或內視鏡超音波追蹤是否有變化。康本初表示，大小介於1到2公分且位置接近食道或是血管者，也會建議定期追蹤，因為這位置手術風險較高。但當腫瘤大於2公分或是有持續變大時，就要評估以手術切除，若發現轉移或無法手術時，則需進行標靶藥物治療。不過，康本初解釋，胃腸道基質瘤與胃癌不一樣，一般常說的「胃癌」是指胃黏膜細胞病變所引起的胃腺癌，發生原因與幽門桿菌、飲食或生活習慣等有關。近年來幽門桿菌的檢查及滅菌的治療較為人接受，也使得胃腺癌的發生率下降。胃腸道基質瘤則是發生在腸胃道黏膜下層或肌肉層，目前已知發生原因可能是「基因突變」，與胃癌常見誘發因素無關聯，沒有明確的致病原因。康本初提醒，若有長期的消化道不適，仍應積極就醫檢查，即使沒有幽門桿菌感染者和滅菌成功患者，也不能掉以輕心，定期健康檢查，仍是預防胃腸道基質瘤最有效的方法。