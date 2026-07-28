我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年CBA選秀大會於北京時間7月28日上午10點正式登場。本屆賽會最受台灣球迷矚目的焦點，莫過於手握狀元籤的廣州龍獅隊，最終如外界預期選中了潛力後衛宋昕澔，讓他順利披上狀元戰袍，開啟職業籃球新篇章。宋昕澔也成為CBA實施選秀制度以來第16位被選中的台灣球員，同時也是第2位狀元。今年是CBA歷史上第12屆的選秀大會。本屆最終確認共有69名球員投入選秀，參選總人數高居CBA選秀歷史第五位，顯示出新生代球員叩關職籃的競爭依舊激烈。根據報導，2017年CBA選秀會，當時擁有狀元籤的八一富邦火箭選擇棄權，廣州佛山龍獅以狀元籤，選中陳盈駿，開啟了他的CBA職業生涯。而陳盈駿出自苗栗縣立明仁國中籃球隊，也是宋昕澔一直以來欣賞的學習目標。2016年廣州佛山龍獅球隊將主場遷往市場更大的廣州市，正式更名為廣州龍獅，也就是今日選中宋昕澔的球隊。成為本屆選秀狀元的宋昕澔，出生於2003年9月4日，身高185公分，體重82公斤。他在大學賽場上展現了極高的籃球主宰力，特別是在2025年首屆「AUBL亞洲大學生籃球聯賽」中，宋昕澔繳出場均 21.8分、5.5籃板、5.6助攻與1.8抄截 的全方位數據，並一舉斬獲總決賽MVP，優異的實績成為他此次獲得廣州隊青睞、鎖定狀元大位的關鍵。而在首輪第二順位（榜眼）方面，江蘇隊挑選了來自太原理工大學的曹芷豪。曹芷豪出生於2002年10月3日，擁有191公分的身高與84公斤的體重，優異的體能條件也讓他成功在首輪高位中選。宋昕澔的獲選不僅是他個人生涯的重大里程碑，也再次為台灣籃球員挑戰CBA寫下新頁。根據CBA選秀歷史紀錄統計。自CBA於2015年正式實施選秀制度以來，宋昕澔是第16位在選秀大會上被CBA球隊指名的台灣球員。前15位分別是：胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙、馬建豪、林彥廷、林秉聖、陳將双、蔡宸綱、陳冠中、魏莨哲，以及2025年剛獲選的林韋愷。在宋昕澔之前，台灣僅有一名球員曾在CBA選秀會上榮獲狀元殊榮，那就是2017年的陳盈駿。巧合的是，當年選中陳盈駿的球隊同樣也是廣州龍獅隊。因此，宋昕澔正式成為CBA選秀史上第2位來自台灣的狀元郎。政大與有榮焉 陳子威：能看到宋昕澔的成長這是繼政大雄鷹畢業生林彥廷2023年CBA選秀首輪第3順位被北京紫禁勇士（北控男籃）選中、游艾喆2024年加盟日本B League滋賀湖泊隊後，又一位畢業生確定於亞洲職業籃球舞台發展。政大雄鷹創辦人姜豐年說，「持續培養人才，是政大雄鷹不變的努力和目標。」宋昕澔說，「彥廷的第一次CBA給了我很多信心。」一路陪伴兒子成長的宋爸宋明俊今天在CBA選秀現場難掩激動。他說：「看著昕澔一步步走到今天，全家都非常感動。一路上有很多辛苦，但他始終沒有放棄，今天能成為選秀狀元，是他努力換來的成果。我真的很佩服他的堅持！家人最希望的，還是他不忘初心、健康打球，在全新的舞台持續成長。」在苗栗的爺爺奶奶與所有家人，也都關注著今天的CBA選秀。政大雄鷹總教練陳子威說，宋昕澔是近年最具代表性的球員之一，「四年來他最大的進步，不只技術，還有成熟度和比賽閱讀能力。從新生到球隊核心，擔任隊長，每一年都能明顯看到他的成長。我相信，CBA只是另一個起點，希望他持續保持努力的態度，在職業舞台證明自己。」政大雄鷹執行長孫秉宏說，宋昕澔成為選秀狀元，不只是個人榮耀，也是政大雄鷹長期人才培育成果的重要展現。「我們一直希望提供球員最完整的訓練、教育與國際舞台，讓大家有能力銜接更高層級的職業聯賽。看到昕澔今天圓夢，相信也會激勵更多學弟勇敢追逐夢想。」廣州龍獅隊是CBA球隊之一，以廣東省廣州市為主場城市，目前主場設於天河體育館，可容納大約7600名觀眾。廣州龍獅近年以培養年輕球員聞名，是CBA重視青訓的代表球隊之一。雖然隊史尚未奪得CBA總冠軍，但經常給予年輕球員大量上場機會，不少潛力新秀都選擇加入球隊發展。總教練是美國籍的Doron Perkins，他曾是職業控球後衛，2025年接任CBA廣州龍獅隊總教練，也是他首度擔任職業隊總教練。