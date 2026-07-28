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百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯經營的自創品牌HAHABABY，遭到許多消費者、日本品牌指控多款商品涉及抄襲設計，品牌形象嚴重受創，事件延燒多日後，夫妻倆今（28）日首度發布長文聲明，向外界致歉，坦言已重新檢視設計流程，也透露「曾引起討論的商品」已陸續下架整理，不過整篇聲明並未直接提及「抄襲」兩字，也沒有點名受害品牌，引發外界關注。HAHABABY以《給小哈比的一封信》為題發出聲明，表示這段時間花了許多時間重新檢視每一項設計與流程，也以更嚴謹的內部標準重新確認細節，對於這次事件讓外界產生疑慮與不安，向所有支持者致歉。品牌也坦承，過去因為開發速度較快，未能完整保留設計與製作紀錄，導致外界難以了解商品從發想到完成的完整歷程，因此未來將建立更完整的設計、製作紀錄，並透過影音方式公開商品開發過程。值得注意的是，整份聲明始終未正面提及「抄襲」，而是以「曾引起討論的商品」代稱相關產品，並強調已經「陸續下架整理」，未來也會把更多心力投入商品改善與精進，希望持續回應消費者期待。如果消費者曾在購物過程中有任何不愉快感受，或對產品、服務有建議，也歡迎透過客服反映，品牌都會認真傾聽、積極改善。HAHABABY最後表示，感謝每一位願意陪伴、提醒，並給予品牌機會的人，接下來他們將「先停下腳步，好好整理自己」，希望未來能以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品再次與大家見面。不過，由於整篇聲明未正面回應外界最關注的抄襲爭議，也未明確承認相關指控，後續是否能平息風波，仍待觀察。蔡阿嘎夫妻近期爭議，先是蔡阿嘎在日本街頭請畫師替兒子繪製肖像，事後卻使用AI生成相似圖片並發起票選，引發外界質疑不尊重創作者。他隨後拍片道歉，表示初衷只是想稱讚畫師功力高超，並非刻意貶低專業。沒想到風波才剛平息，二伯創立的服飾品牌HAHABABY又被指控涉嫌抄襲日本品牌設計，陸續有多家日本品牌發聲表示已介入了解或蒐證，事件持續延燒至今，蔡阿嘎與二伯則尚未針對相關質疑作出進一步說明。