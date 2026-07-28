我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HAHABABY今發布「給小哈比的一封信」，回應近來的風波。（圖／翻攝HAHABABY IG）

蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY涉抄襲爭議，夫妻倆神隱多日，今（28）日首度發文回應，強調品牌會先停下腳步、好好整理自己，並期待未來以更成熟的態度和作品，再次與大家見面。值得一提的是，這段時間HAHABABY雖受到大批網友抵制，但仍有許多粉絲們不離不棄，在貼文下力挺：「我們等你們回來」、「加油！」、「等你們的重新出發。」HAHABABY今發布「給小哈比的一封信」，回應近來的風波，強調這段時間，HAHABABY花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節，「對於這次事件讓大家產生疑慮與不安，我們誠摯向大家致歉。」對於曾引起討論的商品，團隊也以負責任的態度面對，陸續下架整理，同步把更多心力投入商品的改善與精進，並期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品，再次與大家見面。先前，有不少網友發聲抵制HAHABABY，但仍有許多粉絲對品牌不離不棄，在聲明文下方留言：「我們等你們回來」、「麻煩小哈比跟我一起說加油」、「期待妳們重新回來」、「甘巴爹」、「加油！妳們是最棒的」粉絲凝聚力超強大。不過，仔細一看聲明內容其實藏有貓膩，HAHABABY並未承認抄襲，僅用「對於曾引起討論的商品」一句話帶過，讓部分網友看了並不買單，直呼：「所以你有承認抄襲作品嗎？」、「把有疑慮的商品下架，拿不出設計圖，也沒正面回應」、「超級打太極。」