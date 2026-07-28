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▲神隱多日後，HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯創立的品牌HAHABABY深陷抄襲爭議，沉默多日後，今（28）日終於發表《給小哈比的一封信》公開聲明，坦言已重新檢視設計與製作流程，並表示爭議商品已陸續下架整理。不過，外界關注的「是否開放消費者全面退貨退款」並未在最新聲明中提及，引發討論。HAHABABY在聲明中表示，這段時間花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，也以更嚴謹的內部標準重新確認每項細節，並為此次事件造成外界疑慮與不安致歉。品牌也承認，過去快速開發商品時，未能完整保留設計與製作紀錄，未來將建立更完整的設計資料，並透過影音內容公開商品從發想到完成的過程。品牌表示對於曾引起討論的商品，已「陸續下架整理」，也會把更多心力投入商品改善與精進，希望回應外界期待，最後更宣布將「先停下腳步，好好整理自己」，期待未來以更成熟的態度與更完善的流程再次和消費者見面。相較於日前有消費者發起連署，希望品牌公開設計原稿、生產資訊，並針對爭議商品提供退款保障，這次最新公開聲明並未宣布任何新的退貨、退款方案，也沒有提及擴大受理退貨或全面退款等措施。事實上，HAHABABY先前曾回應退款問題時表示，售後服務將依《消費者保護法》辦理，符合退貨條件者，可於7天鑑賞期內提出退貨退款申請；品牌官網目前公布的退換貨政策，也仍維持依7天鑑賞期及商品須符合退貨條件等既有規範辦理，並未因本次事件另外公告全面退款機制。