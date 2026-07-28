美國總統川普（Donald Trump）對伊朗戰事面臨愈來愈大的政治壓力。根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調，僅約三分之一美國民眾支持這場戰爭，創下衝突爆發5個月以來新低；更有近七成受訪者認為，川普未能清楚說明美軍介入伊朗衝突的目標。
僅三分之一支持對伊朗戰爭 近七成批川普未說清楚目標
《路透社》與益普索於24日至26日進行的全美民調顯示，僅約33%的美國成年人支持對伊朗戰事，為戰爭爆發以來最低水準。
調查同時發現，高達69%的受訪者認為，川普沒有「清楚說明美國軍事介入伊朗的目標」，即使在共和黨支持者中，也有約四成持相同看法。
報導指出，川普近幾個月曾提出多種不同說法，包括協助伊朗人民推翻現政權、摧毀伊朗彈道飛彈能力，以及阻止伊朗取得核武器，使外界認為美方戰略目標缺乏一致性。
白宮：不會依民調決策 阻止伊朗擁核立場不變
對於民調結果，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，川普不會因「變動快速的民意調查」而改變政策。
她重申，美國政府的首要任務仍是確保伊朗永遠無法取得核武，並強調，美國民眾最重視的是一位能夠採取果斷行動、保障國家安全的三軍統帥。
支持度遠低於阿富汗、伊拉克戰爭 共和黨面臨期中選舉壓力
民調顯示，自美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動以來，支持戰爭的比例始終未突破四成，與過去美國多場重大軍事衝突形成鮮明對比。
根據蓋洛普（Gallup）歷史民調，美國2001年發動阿富汗戰爭初期，支持率一度高達九成；2003年伊拉克戰爭初期，也約有七成民眾支持。
分析認為，目前偏低的支持度，正為川普及共和黨帶來不小政治壓力。由於11月美國將舉行期中選舉，共和黨須力保國會微幅多數席次，戰爭議題恐成為選戰攻防焦點。
民眾質疑「為何開戰」 戰爭推升油價也衝擊民生
不少受訪民眾也對戰爭目的提出質疑。
曾參與1991年波灣戰爭、退役海軍陸戰隊員沃麥克（Alex Womack）表示，他過去支持共和黨，也曾認同川普，但如今已對這場戰爭感到失望。他說：「我不知道我們為什麼要開戰，我完全沒有概念。」並直言川普在這場戰爭中的表現「並不好」。
截至目前，美軍已有18名官兵在衝突中喪生，伊朗及黎巴嫩則已有數千人死亡。
此外，戰爭也推升美國能源價格，全美汽油平均價格已超過每加侖4美元，較開戰前約3美元明顯上漲，進一步加重家庭生活負擔。
共和黨政治策略分析人士康納特（Alex Conant）指出，白宮原本希望將施政重心放在經濟議題，但如今焦點幾乎都被外交與戰爭占據，使政府更難說服選民相信其經濟政策。
獨立選民轉向民主黨 與川普競選承諾形成反差
此次民調也顯示，在無黨籍選民中，支持民主黨國會候選人的比例達36%，明顯高於支持共和黨的20%；在經濟政策評價方面，獨立選民同樣較傾向支持民主黨。
值得注意的是，川普在2024年總統大選期間曾承諾，美國不會再陷入曠日廢時的海外戰爭，當時甚至預估伊朗戰事只會持續4至5週。
然而，隨著戰事持續延燒，部分曾投票支持川普的選民也開始改變態度。
曾在2024年投票給川普的喬治亞州獨立選民安德森（Rhyan Anderson）表示，川普應優先處理美國國內問題，而非投入大量資源協助以色列或其他盟友。
他說：「我最在意的是先照顧美國境內真正需要幫助的人。我知道我們有盟友，但國內仍有很多人需要政府關注。」
此次《路透社》／益普索民調於全美網路進行，共訪問1246名成年人，抽樣誤差約正負3個百分點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》與益普索於24日至26日進行的全美民調顯示，僅約33%的美國成年人支持對伊朗戰事，為戰爭爆發以來最低水準。
調查同時發現，高達69%的受訪者認為，川普沒有「清楚說明美國軍事介入伊朗的目標」，即使在共和黨支持者中，也有約四成持相同看法。
報導指出，川普近幾個月曾提出多種不同說法，包括協助伊朗人民推翻現政權、摧毀伊朗彈道飛彈能力，以及阻止伊朗取得核武器，使外界認為美方戰略目標缺乏一致性。
白宮：不會依民調決策 阻止伊朗擁核立場不變
對於民調結果，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，川普不會因「變動快速的民意調查」而改變政策。
她重申，美國政府的首要任務仍是確保伊朗永遠無法取得核武，並強調，美國民眾最重視的是一位能夠採取果斷行動、保障國家安全的三軍統帥。
支持度遠低於阿富汗、伊拉克戰爭 共和黨面臨期中選舉壓力
民調顯示，自美國與以色列2月28日對伊朗發動軍事行動以來，支持戰爭的比例始終未突破四成，與過去美國多場重大軍事衝突形成鮮明對比。
根據蓋洛普（Gallup）歷史民調，美國2001年發動阿富汗戰爭初期，支持率一度高達九成；2003年伊拉克戰爭初期，也約有七成民眾支持。
分析認為，目前偏低的支持度，正為川普及共和黨帶來不小政治壓力。由於11月美國將舉行期中選舉，共和黨須力保國會微幅多數席次，戰爭議題恐成為選戰攻防焦點。
民眾質疑「為何開戰」 戰爭推升油價也衝擊民生
不少受訪民眾也對戰爭目的提出質疑。
曾參與1991年波灣戰爭、退役海軍陸戰隊員沃麥克（Alex Womack）表示，他過去支持共和黨，也曾認同川普，但如今已對這場戰爭感到失望。他說：「我不知道我們為什麼要開戰，我完全沒有概念。」並直言川普在這場戰爭中的表現「並不好」。
截至目前，美軍已有18名官兵在衝突中喪生，伊朗及黎巴嫩則已有數千人死亡。
此外，戰爭也推升美國能源價格，全美汽油平均價格已超過每加侖4美元，較開戰前約3美元明顯上漲，進一步加重家庭生活負擔。
共和黨政治策略分析人士康納特（Alex Conant）指出，白宮原本希望將施政重心放在經濟議題，但如今焦點幾乎都被外交與戰爭占據，使政府更難說服選民相信其經濟政策。
獨立選民轉向民主黨 與川普競選承諾形成反差
此次民調也顯示，在無黨籍選民中，支持民主黨國會候選人的比例達36%，明顯高於支持共和黨的20%；在經濟政策評價方面，獨立選民同樣較傾向支持民主黨。
值得注意的是，川普在2024年總統大選期間曾承諾，美國不會再陷入曠日廢時的海外戰爭，當時甚至預估伊朗戰事只會持續4至5週。
然而，隨著戰事持續延燒，部分曾投票支持川普的選民也開始改變態度。
曾在2024年投票給川普的喬治亞州獨立選民安德森（Rhyan Anderson）表示，川普應優先處理美國國內問題，而非投入大量資源協助以色列或其他盟友。
他說：「我最在意的是先照顧美國境內真正需要幫助的人。我知道我們有盟友，但國內仍有很多人需要政府關注。」
此次《路透社》／益普索民調於全美網路進行，共訪問1246名成年人，抽樣誤差約正負3個百分點。