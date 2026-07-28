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▲神隱多日後，HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯創立的品牌HAHABABY因為被發現多項商品抄襲，被眼尖網友發現截至目前為止，共揪出56樣商品，橫跨40個品牌，其中33件已下架。一家子在神隱多日後，品牌今（28）日首度發布《給小哈比的一封信》公開道歉，除了向消費者致歉外，也首度坦承，過去因商品開發速度較快，未能完整保留設計與製作紀錄，導致外界難以了解商品從發想到完成的完整過程，未來將建立更完善的設計管理制度。HAHABABY表示，這段時間花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每項細節，也對此次事件造成外界疑慮與不安致歉。品牌更在聲明中坦言，過去在快速開發商品的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，因此讓外界難以完整了解每件作品的發想與製作歷程。這也是品牌首次正面回應外界對設計流程的質疑。針對後續改善措施，HAHABABY表示，未來將建立更完整的設計與製作紀錄，並透過更多影音內容，讓外界一起參與商品從發想到完成的過程，希望以更透明的方式重新建立消費者信任。聲明也提到，品牌將先停下腳步整理自己，感謝一路以來支持、提醒與給予機會的消費者，期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品再次與大家見面。