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聖安東尼奧馬刺隊超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）休賽季活動豐富，日前他剛結束在紐約的行程，並在節目中暢談自己對法甲巴黎聖日耳曼（PSG）、同鄉球星姆巴佩（Kylian Mbappé）以及阿根廷傳奇梅西（Lionel Messi）的熱愛。不過近日一段足球場上的意外插曲，文班亞馬在友誼賽中踢足球時一度滑倒，驚險畫面迅速引發球迷熱議，好在他隨後自行起身，確認沒有大礙。在友誼賽中，文班亞馬在禁區外獲得一次極佳的射門機會，沒想到正當他準備大力起腳時卻不慎滑倒，兩條長腿頓時有點被折到。這一幕瞬間讓所有聖安東尼奧球迷與馬刺球團高層驚出一身冷汗，就怕這位高大中鋒的膝蓋或踝關節因此受傷。所幸文班亞馬並無大礙，他當下只是笑著將這場意外化解，隨後自己站起身來繼續投入比賽。雖然虛驚一場，但考量到身高過高的球員下肢受傷風險極高，這幕摔倒畫面依然在社群平台X上引發球迷熱烈討論。許多球迷紛紛留言大喊：「老兄，我雖然不是馬刺粉，但求求你趕快坐下。我們需要你在NBA比賽啊。」、「7呎4吋的身高摔這一下可一點都不好玩」、「馬刺管理層的心臟剛剛大概差點跳出來了」，甚至有球迷笑稱：「看來法國隊是不可能徵召他去踢世界盃了。」文班亞馬剛結束職業生涯表現最出色的一個賽季，單季健康出賽64場，繳出場均25.0分、11.5籃板、3.1助攻、1.0抄截與3.1阻攻的全能數據，投籃命中率達 51.2%。他不僅榮獲年度最佳防守球員（DPOY），更成為知名籃球遊戲《NBA 2K27》的封面人物。休賽季期間，文班亞馬依然持續進行高強度訓練，甚至再次找來名人堂傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）進行自主特訓，讓馬刺球迷紛紛期待他在下個賽季繳出更具宰制力的表現。