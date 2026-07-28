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今日偏財運最強3生肖

今日偏財運最旺3星座 掌握黃金投注4大時辰

大樂透今（28）日晚間將再度開獎，由於頭獎已連續22摃龜，台灣彩券公司預估頭彩上看9億元。至於什麼人容易中獎？易經財經專家陶文接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日是生機勃勃的水木相生日，再加上又逢農曆十五月圓之夜，也成為水潤木榮，財源湧動的好日子，有3生肖及星座財運最旺，並建議穿搭善用今日幸運色及幸運飾品更旺財。知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文分析，今日7月28日農曆6月15日要迎來大財富，癸卯是今天的干支結合是水兔日，是生機勃勃的水木相生日，再加上又逢農曆十五月圓之夜，因此今日成為水潤木榮，財源湧動的好日子。此外，陶文提到，文昌星主導了這一天的財富氣勢，因此，這一天的偏財不在於拚命追，而在於福至心靈，靜下心想一想和自己最有緣的數字，而第一個直覺最值得參考，也適合跟親朋好友一起合作集資共享福氣。他更透露，今日偏財運最強的3生肖，其中第一名生肖屬狗，六合星照拂，如果穿著紅色和白色相間的衣服簽注，中獎率特高。可留意朋友、另一半或合作夥伴無意間提到的數字。第二名則是生肖豬，三合星照拂，穿著紅色和綠色相間的衣服簽注，可提升中獎率，陶文建議，採用直覺選號加電腦選號的搭配方式。第三名則是生肖羊，三合星照拂，同樣穿著紅色和白色相間的衣服簽注，將會提高中獎率，他建議，可使用具有紀念意義的日期，再搭配幾個較少選用的數字。還有生肖兔雖然是本命日，具有大好大壞的現象，但陶文說，由於感應力超強，因此還是值得小試身手，建議可喝了抹茶飲料或穿著具有樹葉圖騰的衣服再來簽注。另外，今日有3星座偏財運最強，第一名是獅子座，木星祝福，福星高照的星座；第二名摩羯座，偏財運極高；第三名處女座，金星照拂，財神爺來敲門。此外，投注時也可挑選黃金時段，陶文透露，今日絕佳投注有4大時辰，包括一、巳時上午9時至11時，最佳方位在西北、正北、東北和東南；二、未時下午1點至3點，最佳方位在正東、東南、正南和正西。三、申時下午3時至5時，最佳方位在東南、正南、西南和西北方；四、戌時晚上7時15分，最佳方位在東北、正東、東南和西南。同時，今日旺財顏色是紅色、紫色和綠色，幸運飾品：樹葉造型水晶或香氛紙，陶文建議，可搭配旺財顏色及飾品前往投注。