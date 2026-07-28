統一發票5、6月已在25日公布中獎發票獎號，千萬獎號「38548029」，全家、7-11、全聯都開出千萬大獎，相當於買生活用品變身千萬富翁，還有民眾到7-11喝咖啡就中1000萬元，《NOWNEWS今日新聞》整理出各家特別獎中獎明細以及地點，提供給讀者一次看，也許幸運兒就是你！
🟡5、6月統一發票開獎 全聯開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎1位：特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1000萬元。
📍200萬特獎1位：特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。
🟡5、6月統一發票開獎 7-11開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎1位：苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。
📍200萬特獎4位：其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。
🟡5、6月統一發票開獎 全家開出1張千萬發票
📍1000萬特別獎1位：獎落台中市「全家」豐源店，幸運民眾僅消費125元，就抱回1000萬元大獎
📍200萬特獎2位：「全家」汐止忠樹店及宜蘭新泰山店，幸運得主分別花費115元及200元，就將200萬元獎金帶回家。
📍100萬雲端發票獎2位：獎落「全家」中壢金央店、教育大學店，其中一位幸運得主僅花費4
5元購買鮮乳，即幸運抱走100萬大獎；另一位消費者則消費15 1元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，亦喜提百萬獎金。
🟡5、6月統一發票開獎 萊爾富開出1張千萬發票
📍1000萬特別獎1位：1000萬元特別獎開在新北市「石門海角店」，幸運得主當時僅花49元購買1包孔雀餅乾
📍200萬特獎1位：台中市「外埔水美店」開出，幸運民眾購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就抱回200萬元。
🟡統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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📍1000萬特別獎1位：特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1000萬元。
📍200萬特獎1位：特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。
🟡5、6月統一發票開獎 7-11開出1張千萬發票大獎
📍1000萬特別獎1位：苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。
📍200萬特獎4位：其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。
📍3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。
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NO
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發票號碼
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獎金
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獎項
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區域
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門市
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金額
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1
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AT38548029
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1,000萬元
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特別獎
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苗栗縣三義鄉
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千晴
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150
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2
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AS10138845
|
200萬元
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特獎
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台南市中西區
|
南英
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154
|
3
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AX10138845
|
200萬元
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特獎
|
高雄市小港區
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永益
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110
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4
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AV10138845
|
200萬元
|
特獎
|
桃園市桃園區
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文福
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10
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5
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AU10138845
|
200萬元
|
特獎
|
花蓮縣花蓮市
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鑫盈佳
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60
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6
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AW41004949
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百萬
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雲端發票專屬獎
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高雄市前金區
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龍客
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30
|
7
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AX13272398
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百萬
|
雲端發票專屬獎
|
高雄市鳥松區
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新長澄
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82
|
8
|
AW33179312
|
百萬
|
雲端發票專屬獎
|
桃園市龜山區
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庚林
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107
📍1000萬特別獎1位：獎落台中市「全家」豐源店，幸運民眾僅消費125元，就抱回1000萬元大獎
📍200萬特獎2位：「全家」汐止忠樹店及宜蘭新泰山店，幸運得主分別花費115元及200元，就將200萬元獎金帶回家。
📍100萬雲端發票獎2位：獎落「全家」中壢金央店、教育大學店，其中一位幸運得主僅花費4
📍1000萬特別獎1位：1000萬元特別獎開在新北市「石門海角店」，幸運得主當時僅花49元購買1包孔雀餅乾
📍200萬特獎1位：台中市「外埔水美店」開出，幸運民眾購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就抱回200萬元。
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。