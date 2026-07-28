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NO 發票號碼 獎金 獎項 區域 門市 金額 1 AT38548029 1,000萬元 特別獎 苗栗縣三義鄉 千晴 150 2 AS10138845 200萬元 特獎 台南市中西區 南英 154 3 AX10138845 200萬元 特獎 高雄市小港區 永益 110 4 AV10138845 200萬元 特獎 桃園市桃園區 文福 10 5 AU10138845 200萬元 特獎 花蓮縣花蓮市 鑫盈佳 60 6 AW41004949 百萬 雲端發票專屬獎 高雄市前金區 龍客 30 7 AX13272398 百萬 雲端發票專屬獎 高雄市鳥松區 新長澄 82 8 AW33179312 百萬 雲端發票專屬獎 桃園市龜山區 庚林 107

5元購買鮮乳，即幸運抱走100萬大獎；另一位消費者則消費15 1元購買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，亦喜提百萬獎金。



▲民眾花151元買匠土司春日抹茶夾心土司、黑松沙士，喜提百萬獎金。（圖／全家提供） 🟡5、6月統一發票開獎 萊爾富開出1張千萬發票



📍1000萬特別獎1位：1000萬元特別獎開在新北市「石門海角店」，幸運得主當時僅花49元購買1包孔雀餅乾



📍200萬特獎1位：台中市「外埔水美店」開出，幸運民眾購買茶葉蛋、純喫紅茶等商品，就抱回200萬元。



▲49元變千萬！ 幸運兒在萊爾富「石門海角店」門市買49元餅乾就抱回特別獎1000萬。（圖／萊爾富提供） 🟡統一發票5、6月開獎了！千萬獎號「38548029」



📌特別獎號碼：38548029

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。



📌特獎號碼：10138845

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。



📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333

同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。



▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）



統一發票5、6月已在25日公布中獎發票獎號，千萬獎號「38548029」，全家、7-11、全聯都開出千萬大獎，相當於買生活用品變身千萬富翁，還有民眾到7-11喝咖啡就中1000萬元，《NOWNEWS今日新聞》整理出各家特別獎中獎明細以及地點，提供給讀者一次看，也許幸運兒就是你！1000萬特別獎1位：特別獎開在台北內湖舊宗門市，中獎者消費967元購買生鮮食材和日用品，即獲得特別獎1000萬元。200萬特獎1位：特獎200萬開出門市為台北中山興安，幸運中獎者消費137元購買優酪乳、麵包等商品，即獲得特獎200萬元。1000萬特別獎1位：苗栗縣三義鄉的7-11千晴門市花150元購買CITY CAFE、CITY TEA飲品。200萬特獎4位：其中一人在台南市中西區的7-11南英門市花154元購買飲品、零食；一人在高雄市小港區的7-11永益門市花110元購買民生用品;一人在桃園市桃園區的7-11文福門市花10元購買統一麥香系列飲品；一人在花蓮縣花蓮市的7-11鑫盈佳門市花60元購買飲品、零食。3位雲端發票專屬100萬特獎：一人在高雄市前金區的7-11龍客門市花30元購買飲品；一人在高雄市鳥松區的7-11新長澄門市花82元購買CITY CAFE、茶葉蛋; 一人在桃園市龜山區的7-11庚林門市花107元購買鮮食、飲品。1000萬特別獎1位：獎落台中市「全家」豐源店，幸運民眾僅消費125元，就抱回1000萬元大獎200萬特獎2位：「全家」汐止忠樹店及宜蘭新泰山店，幸運得主分別花費115元及200元，就將200萬元獎金帶回家。00萬雲端發票獎2位：獎落「全家」中壢金央店、教育大學店，其中一位幸運得主僅花費4