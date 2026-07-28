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台北市長蔣萬安27日再度提出「倒閣」議題，表示若國民黨內有共識、民眾黨也願意支持，透過倒閣讓行政院長卓榮泰下台、為毒油事件負責，「我是樂觀其成」。對此，國民黨立委洪孟楷今（28）日受訪時表示，目前黨團內部還沒有正式討論，但該議題牽涉很廣，大家一定會有充分溝通。洪孟楷指出，蔣萬安會這樣提其實就代表上個禮拜六有20萬人走上街頭，但是到現在卻還是沒有看到總統府或行政院針對20萬人的怒吼，以及人民對於食安的顧慮，做出正式回應。「我們要問，人民的訴求有那麼卑微嗎？人民的訴求那麼直接，難道行政院、總統府都還要充耳不聞嗎？」。洪孟楷說明，不過，這件事情確實還沒有在黨團大會中做過正式討論。未來如果有的話，相信黨中央，甚至國民黨、民眾黨之間，也應該會有一個機制，針對這個議題進行討論。洪孟楷強調，不管怎麼樣，最原始的核心跟初衷還是一樣，就是這場食安風暴到現在已經將近30天了，昨天專家學者的調查報告出來，提到去年6月4日，中聯擅自放寬了10倍的標準。要問從去年6月4日到現在，中聯總共生產了多少批油？有多少批油可能有問題？有多少批可能超標？這些內容，在昨天的專家報告裡完全沒有看見。更不用說，所謂「20%不用下架」這樣的命令，到底是誰下令的、是誰造成的，昨天的報告裡也憑空消失，如同過去「3＋11」沒有辦法讓人民知道真相，現在又多出一個神祕的「20%」。至於他個人是否贊成倒閣？洪孟楷回應，目前還沒有經過正式討論，如果真的有這樣一個議案，他們會在黨團大會中進行討論，有進一步消息，也會統一向各位報告。但更重要的是，這個議題牽涉的範圍，可能包括國民黨，也包括其他在野朋友，大家一定會有充分溝通，針對每一個議題好好提出討論。