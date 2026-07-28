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▲「かつ丼屋 勝急」每月9日肉之日推出肉肉山丼飯，特價僅299元。（圖／かつ丼屋 勝急提供）

平常日午間雅膳也只要290元 腰內炸豬排+酥炸草蝦

▲平常日午間雅膳只要290元，吃得到腰內炸豬排加上酥炸草蝦。（圖／つ丼屋 勝急提供）

▲「かつ丼屋 勝急」也推出兒童餐新產品，模樣可愛。（圖／かつ丼屋 勝急提供）

靜岡勝政日式豬排有新品 香草豬和風角煮鍋膳450元

▲「靜岡勝政日式豬排」推新品，香草豬和風角煮鍋膳售價450元。（圖／「靜岡勝政日式豬排」提供）

暑假期間各餐飲品牌紛紛推出優惠，「かつ丼屋 勝急」表示，迎來開幕滿一週年，全品牌特別推出「限」字級主題企劃，包含限孩童點用的「熊元氣兒童餐（250元）」、限平日11:00推出的限量「午間雅膳（290元）」，以及限每月9日肉之日超值新品「肉肉山丼飯299元」。此外，備受饕客好評的「海之味盛合豬排丼（550元）」也將於7、8月限時回歸，勝政統一時代店限定獨賣「香草豬和風角煮鍋膳（450元）」全新上市。「かつ丼屋 勝急」在滿一週年之際，將每月9日「肉之日」活動全面改版，原套餐加贈炸肉餅優惠正式由全新推出的「肉肉山丼飯」優惠取代，祭出肉量高達200克的「肉肉山丼飯」，每月9日推出，優惠價只要299元。「肉肉山丼飯」以「新潟丼」為靈感，延續使用究好豬腰內肉，拍扁後再依序沾裹乾粉、蛋液和麵包粉下鍋酥炸，共有四片蓋在以溫泉飲用水烹煮而成的牛奶皇后米飯上，再淋上主廚特調醬汁，最讓人驚喜的是飯裡還藏了一片炸豬排，等於一碗丼飯足足有5片炸豬排。平常日也有超殺優惠，「かつ丼屋 勝急」還為上班族設計的「午間雅膳（290元）」，靈感源自融合海鮮與時蔬的經典天丼，內容包含招牌腰內炸豬排搭配酥脆草蝦與薄酥蔬菜餅，展現日式炸物外酥內嫩、清爽不油膩的質感。該品項於平日每天11:00起開放供應，每日數量有限，售完為止。「かつ丼屋 勝急」另有專為孩童設計的「熊元氣兒童餐（250元）」正式上市，將牛奶皇后米飯塑形為造型吸睛的貓熊，核心盛放滑嫩濃郁的屏東大武山歐姆蛋，並搭配酥炸至切面呈現微玫瑰粉色的腰內炸豬排、和風雞塊與黃金脆薯。另外，也有今夏回歸的商品「海之味盛合豬排丼（550元）」，有薄片腰內肉反覆堆疊並包捲明太子後酥炸，所做成的千層腰內豬排捲，搭配酥炸草蝦、飽滿鮭魚卵。除了DREAM PLAZA 夢廣場店的「かつ丼屋 勝急」推出新活動，位於Ｂ2的「靜岡勝政日式豬排」即日起也全新推出獨賣「香草豬和風角煮鍋膳450元」，以醬油、清酒、味醂等燉煮入味的香草豬五花肉，肉質軟嫩充滿膠質，醬汁鹹香微甜。