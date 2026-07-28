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立法院院會今（28）日三讀通過《民法》第1223條修正案，刪除兄弟姊妹特留分。對此，國民黨立委吳宗憲說明他提出修法的初衷，這次修法不是剝奪兄弟姊妹的繼承權；而是終於把「自己的財產自己決定」這個最基本的權利，還給每一個人。吳宗憲表示，從去年10月，他提出刪除兄弟姊妹特留分的修法，到今天歷經委員會審查、黨團協商，終於在立法院完成三讀。這不只改了一條將近百年的老法律，更重要的是，他們終於把「自己的財產自己決定」這個最基本的權利，還給每一個人。吳宗憲強調，這次修法不是剝奪兄弟姊妹的繼承權，如果生前沒有立遺囑，兄弟姊妹仍然依法繼承；如果有遺囑，就應該尊重往生者的安排。他們今天刪除的，是法律強制保留給手足的「特留分」，不是兄弟姊妹的法定繼承人身分。修法一路走來，有些不同聲音。但立委不能只挑沒爭議的事情做。當制度不符合現代家庭關係與社會常情，他們就有責任把它改好。吳宗憲說，有人問，如果一個人把財產留給外人，讓兄弟姊妹分不到，公平嗎？但他們更應該回頭問，一個人為什麼會在生前，特別立下這樣的遺囑？也許是因為多年沒有往來。也可能有外人根本不了解的家庭故事。而實務上更多紛爭，正是因為往生者想把財產留給真正照顧、陪伴他的人，身後卻被特留分推翻。「這不是保障親情、根本是製造紛爭」，吳宗憲說，一個人辛苦一生累積的財產，應該有權決定最後要留給誰。血緣值得珍惜，但不能凌駕最後的自由意志。他的最後心願，都應該被尊重。 尊重遺願，少紛爭，多安心。自己的財產，自己決定，這就是他推動修法，一直以來的初衷。