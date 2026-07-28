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▲神隱多日後，HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

百萬YTR蔡阿嘎妻子二伯自創的親子品牌「HAHABABY」抄襲爭議狂傳，而今（28）日夫妻倆終於透過社群發聲明道歉，透露這段時間花了很多時間重新檢視設計與流程，將以更嚴謹內部標準確認所有細節，而對被指出抄襲的商品，他們則表示已「陸續下架整理」。蔡阿嘎與二伯今日終於對於抄襲爭議發聲，夫妻倆先是向所有支持者與關心該事件的人道歉並感謝，接著表示這段時間花了很多時間重新檢視HAHABABY的每一個設計與流程，「並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節。」他們也承認因為快速開發，所以未能完整保留設計與製作紀錄。而對於引起討論的商品，他們則承諾會以負責任態度面對，「已經陸續下架整理，同步把更多心力投入商品的改善與精進，持續回應大家的期待。」除此之外，夫妻倆也表示會認真傾聽顧客建議，並積極改善。但對於這份道歉聲明，部分網友仍給予批評，認為他們沒有承認抄襲，根本沒直面爭議，「我覺得直接承認道歉還比較挺的下去欸」、「還是不認錯。」不過也有許多粉絲力挺兩人，鼓勵他們重整後再重新出發。