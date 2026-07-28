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台北市長蔣萬安日前號召人民上凱道反毒油，昨日又再度拋出倒閣議題，表示若國民黨內有共識、民眾黨也願意支持，透過倒閣讓行政院長卓榮泰下台、為毒油事件負責，「我是樂觀其成」。對此，總統府發言人郭雅慧今（28）日受訪時表示，市政是市長的工作，所以該查的食安、該開的會，這是屬於市政，其他屬於立法院的權責，會呼籲朝野立委能儘速完成他們分內工作。總統府上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，包含郭雅慧、總統府秘書長潘孟安、總統府副秘書長何志偉、經濟部次長何晉滄、教育部次長朱俊彰、產發署副署長鄒宇新等人與會。針對蔣萬安拋出倒閣一事，郭雅慧回應，市政是市長的工作，所以該查的食安、該開的會，這是屬於市政，其他屬於立法院的權責，會呼籲朝野立委能儘速完成他們相關分內工作。郭雅慧指出，今年度總預算送進立法院已經超過330多天，到現在都還沒有完成審議，下一個年度的總預算在8月31日之前，依法要送進去，屆時可能會創下史無前例的狀況，兩個總預算都躺在立法院當中，「我們會呼籲立法院各委員們，能夠為了國家的進步，儘速的完成總預算的審議」。另外，立法院日前三讀通過《兒少未來帳戶條例》，傳出府院高層有意在法律公布後申請釋憲？郭雅慧說，行政院已進行非常完整說明，主要是因為行政院院版所提出的成長津貼，是不用另外再立專法，已經納入明年度的預算當中，在記者會上，他們清楚地向國人宣布具體規劃，18項的家庭措施中，包括生育、養育的措施，也有完整的財政評估，更何況若是以憲法來說，立法院是議決預算，但是真正有關於整個預算編列，及在施政的計畫，還是屬於行政院的權責。