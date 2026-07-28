繼承制度迎來重大變革！立法院今（28）日三讀通過《民法》修正案，正式刪除「兄弟姊妹特留分」。未來無子女的夫妻或未婚者，只要預先立下合法遺囑，就能將財產全數留給另一半或特定照顧者。法律扶助基金會與律師特別提醒，修法並未取消手足的繼承權，若生前「沒立遺囑」，遺產照樣會分給兄弟姊妹！
🟡立院刪除特留分保障 立遺囑分配財產更自由
立法院今三讀通過《民法》第 1223 條修正草案，正式刪除第四款「兄弟姊妹之特留分（應繼分三分之一）」規定。法律扶助基金會表示，過去即便立下遺囑將遺產留給配偶或第三人，手足仍可主張特留分；修法後只要有合法遺囑，兄弟姊妹將不能再主張特留分。元拓法律事務所指出，隨著時代演變，手足成年後多半經濟獨立，修法後無子女的夫妻終於能透過遺囑，將財產完整留給相依為命的另一半。
🟡繼承權未遭刪除取消 沒立遺囑手足仍可分錢
許多民眾誤以為修法後手足就完全拿不到遺產，元拓法律事務所提醒，這是最容易產生的誤解。本次修法僅是刪除「特留分保障」，並非刪除「繼承權」；如果過世者生前「沒有立遺囑」，兄弟姊妹依然是民法上的法定繼承人，會依原本應繼分與配偶共同繼承。因此，若想讓遺產完全由特定人繼承，「寫遺囑」在修法後變得比以前更重要且更有保障。
🟡新法公布滿六月實施 特別貢獻草案並未採納
在施行日期方面，法律扶助基金會說明，本次修法同步增訂《民法繼承編施行法》第 12 條，明定新條文自總統公布滿 6 個月後正式實施，並非立即生效。此外，元拓法律事務所補充，先前草案中法務部曾提議新增補償長期照顧手足的「特別貢獻分」與「遺產酌給」，因朝野協商與司法院表達疑慮，最終並未納入三讀條文，本次修法僅單純刪除兄弟姊妹特留分。
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立法院今三讀通過《民法》第 1223 條修正草案，正式刪除第四款「兄弟姊妹之特留分（應繼分三分之一）」規定。法律扶助基金會表示，過去即便立下遺囑將遺產留給配偶或第三人，手足仍可主張特留分；修法後只要有合法遺囑，兄弟姊妹將不能再主張特留分。元拓法律事務所指出，隨著時代演變，手足成年後多半經濟獨立，修法後無子女的夫妻終於能透過遺囑，將財產完整留給相依為命的另一半。
許多民眾誤以為修法後手足就完全拿不到遺產，元拓法律事務所提醒，這是最容易產生的誤解。本次修法僅是刪除「特留分保障」，並非刪除「繼承權」；如果過世者生前「沒有立遺囑」，兄弟姊妹依然是民法上的法定繼承人，會依原本應繼分與配偶共同繼承。因此，若想讓遺產完全由特定人繼承，「寫遺囑」在修法後變得比以前更重要且更有保障。
🟡新法公布滿六月實施 特別貢獻草案並未採納
在施行日期方面，法律扶助基金會說明，本次修法同步增訂《民法繼承編施行法》第 12 條，明定新條文自總統公布滿 6 個月後正式實施，並非立即生效。此外，元拓法律事務所補充，先前草案中法務部曾提議新增補償長期照顧手足的「特別貢獻分」與「遺產酌給」，因朝野協商與司法院表達疑慮，最終並未納入三讀條文，本次修法僅單純刪除兄弟姊妹特留分。