大巨蛋在硬體規格上已完全達到辦理MLB海外賽標準，過去MLB官方合作國際場務團隊，也曾親自前往台北大巨蛋進行現場勘查、指導，硬體各方面也符合大聯盟規範，台灣是否有望舉辦海外賽，最大難關還是高達數億元的商業營運成本。

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大巨蛋有資格舉辦MLB海外賽嗎？硬體、規格都是頂級

挑戰不在硬體 數億台幣的商業成本才是關鍵

但促成MLB海外賽登台的實質挑戰，仍在於「龐大的商業成本」。

台北大巨蛋啟用以來，成功舉辦包含世界棒球12強、經典賽資格賽等一級國際賽事，隨著MLB美國職棒大聯盟國際佈局政策下，中職會長蔡其昌又拋出「下一輪MLB海外賽台灣優先」話題引發關注。實際上，不少球迷好奇大巨蛋規格是否已達到MLB需求的世界一級球場規格，在場地硬體方面，台北大巨蛋無論是中外野400呎、左右外野335呎的球場規格，或是達74.5公尺天井高度，皆符合大聯盟場地規範。過去MLB官方合作的國際場務團隊，如BrightView專家歐森（Chad Olsen），曾親自前往台北大巨蛋進行現場勘查，並針對人工草坪鋪設、紅土紮實度、牛棚區域與室內打擊場提出建議。隨後大巨蛋經由讀賣巨人訪台交流賽、世界十二強棒球賽甚至是經典賽資格賽等高強度賽事檢驗，場地彈性與球員反饋均達到國際一流水準。雖然球場條件到位，舉辦一場MLB官方海外賽，合作方悍創運動行銷除了須支付大聯盟多達數億元權利金外，還需負擔2支大聯盟球隊包含球員、教練團與後勤團隊的頂級包機、五星級住宿、高額保險及日津貼等費用，最終預算高達幾千萬美元，過去MLB巴黎賽就曾因尋找贊助商受阻而最終停辦，顯示商業資金的到位與否，才是賽事能否辦成的核心。此外，MLB安排海外賽亦受限於勞資協議（CBA）規範以及全球市場戰略。近年海外賽熱點多輪替於東京、首爾、倫敦與墨西哥城等地，台灣若要爭取大聯盟球隊造訪，除了企業贊助意願外，也需配合大聯盟的全球賽程安排。總體而言，台北大巨蛋已為台灣備妥頂級的棒球舞台，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）也親口認證，台灣具有強大商業市場潛力，憑藉台灣熱情的球迷基底與成熟的棒球文化，只要未來能結合商界資源，補齊營運最後一塊拼圖，大巨蛋確實隨時有能力舉辦台灣球迷夢寐以求的MLB海外賽。