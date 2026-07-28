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前往神祕人魚島 高報酬背後藏著巨大秘密

▲吉伊卡哇、小八貓與兔兔收到神祕邀請函後，一同踏上前往人魚島的旅程，展開看似夢幻卻暗藏危機的冒險。（圖／羚邦提供）

日本首週末票房22.4億日圓 躋身影史開片前十

▲吉伊卡哇露出招牌療癒表情，準備展開神祕的人魚島冒險。（圖／羚邦提供）

日本首週特典同步推出 8款迷你公仔吊飾隨機送

▲《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週特典「迷你公仔吊飾」共推出8款角色造型，7月31日至8月6日期間購票即可依戲院公告兌換，款式隨機贈送。（圖／羚邦提供）

日本超人氣 IP《吉伊卡哇》電影熱潮即將席捲全台，《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於7月31日在台上映，上映前舉辦的7月25、26日限定搶先場便吸引大批粉絲朝聖，短短兩天搶先場票房突破新台幣800萬元，雖然放映場次有限，仍勇奪本週新片票房冠軍，展現「吉友」驚人的支持力。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》故事從兔兔帶著一張神祕邀請函現身開始，傳單宣稱人魚島上的討伐報酬高達100倍，還能享用免費拉麵與甜點，讓吉伊卡哇、小八貓等人興奮踏上旅程。然而，海獺師傅對於「高報酬、零代價」始終抱持懷疑態度。隨著眾人抵達島嶼，一場看似夢幻的度假冒險，也逐漸揭開人魚傳說背後不為人知的真相。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上週末於日本上映，同樣掀起轟動。電影首週末三天票房突破22.4億日圓，不僅超越《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》首週末22.3億日圓成績，更躋身日本影史首週末開片票房前十名，創下《吉伊卡哇》系列最新里程碑。台灣搶先場同樣話題十足，首波限定特典「討伐棒」在社群掀起曬照熱潮，不少粉絲拿到後直呼「可愛到捨不得拆」、「根本收藏品」，讓電影上映前就累積大量討論聲量。隨著電影將於7月31日上映，代理商羚邦亞洲宣布，台灣首週觀影特典將比照日本首週內容，同步推出「迷你公仔吊飾」，讓台灣粉絲也能收藏與日本觀眾相同款式的電影限定周邊。本次共推出8款角色，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋，每款皆以電影主題打造迷你公仔造型，可作為吊飾或收藏展示。7月31日至8月6日，凡購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票，即可依各戲院公告兌換首週限定「迷你公仔吊飾」1個，每人每次限兌4個，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。