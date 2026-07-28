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「萊爾校長」團隊、國民黨前新媒體部主任韋淳祐製作宣傳短片「油不得你」，利用AI偽造總統賴清德的聲音，被民眾檢舉後刑事警察局前往其家中進行查證，引起藍營不滿，質疑是「查水表」。對此，總統府發言人郭雅慧今（28）日受訪時強調，此舉是刻意混淆民眾，會導致國人誤認，呼籲政黨之間做政治攻防，應負責任的使用AI，而非用變造他人聲音做政治攻擊，明知故犯。總統府上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，包含郭雅慧、總統府秘書長潘孟安、總統府副秘書長何志偉、經濟部次長何晉滄、教育部次長朱俊彰、產發署副署長鄒宇新等人與會。針對韋淳祐用AI「偽造總統聲音」被警察找上門一事，郭雅慧回應，民主社會當然是保障言論自由，可以在創作上很幽默或很諷刺，不過，言論自由並不代表可以冒用任何人的聲音，這一次是用國家元首、用總統的聲音去進行變造，像這種情況，是刻意混淆民眾，會導致國人的誤認。郭雅慧提到，警方在第一時間已對外說明，警方是因為接獲了檢舉，依法去進行查證，「接獲檢舉、依法查證，是警方分內的工作」；他強調，「我們要呼籲的是，政黨之間做政治攻防，應該要負責任的使用AI，不應該是用變造他人聲音做政治攻擊，明知故犯」。