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▲HAHABABY今天在社群發布道歉聲明，但官網首頁仍以免運優惠為主，未見相關公告。（圖／翻攝HAHABABY官網）

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯創立的品牌HAHABABY捲入抄襲爭議，品牌今（28）日終於在Instagram發布《給小哈比的一封信》公開致歉，坦承過去未完整保留設計與製作紀錄，並承諾改善流程。不過品牌官網並未同步刊登這份道歉聲明，首頁也沒有任何相關公告，反而仍以「免運優惠」等促銷活動作為主視覺，引發討論。HAHABABY今天透過IG、FB發布長文，向支持者致歉，表示將重新檢視設計流程、建立更完整的設計與製作紀錄，並宣布會先停下腳步整理品牌。不過，截至發稿前，品牌官網首頁仍未見相關道歉聲明，也沒有置頂公告或連結，引發部分網友質疑，認為品牌僅在社群平台回應爭議。從官網首頁可見，目前最醒目的仍是「免運優惠」宣傳，內容寫著「為回饋消費者，台灣本島1500元免運、香港2000元免運」，並未提及近日延燒的設計爭議，也沒有引導消費者閱讀品牌最新聲明。