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根據《圖片報》報導，週一在美因茲舉行的國際教練大會上，德國足協體育總監佛勒（Rudi Völler）接受了現場提問。當被問及德國國家隊需要在哪些方面取得進步時，他直言德國隊首先必須提升防守，但在談論此話題時，他將矛頭直指本屆世界盃亞軍阿根廷隊，直言對方防守太過粗野，並不想和對方學習。現年66歲的魯迪·佛勒身為1990年世界盃冠軍成員，言辭相當直接。他批評指出，本屆世界盃期間許多人將阿根廷視為出色防守的典範，對此他完全無法理解。「我說過，德國隊必須改善防守。當時很多人都拿阿根廷舉例，我覺得這個例子很糟糕。阿根廷突然成了衡量一切的標竿，我覺得這種討論多少有些虛偽。」隨後他的言辭更加尖銳：「我不希望擁有一支踢得像阿根廷一樣的球隊。這根本不是足球。」這番犀利的發言隨即贏得了現場掌聲，當天會場內坐著許多來自德國各地的知名教練與足球界人士。佛勒強調，他認可阿根廷取得的優異成績，卻無法理解外界為何如此推崇他們充滿侵略性、部分行為甚至有違體育道德的比賽方式。他表示：「是的，他們上屆成為了世界冠軍，這一次又獲得了世界盃亞軍。但很多人對他們的那些讚揚，我確實無法理解。」相較於阿根廷，魯迪·佛勒認為德國隊還有其他更值得借鑑的對象。他盛讚西班牙與英格蘭在世界盃期間的表現，認為這兩支球隊展現了如何在不放棄自身足球風格的情況下，透過出色的防守體系取得成功。他總結道：「西班牙配得上這些讚揚，英格蘭的防守同樣非常出色。」