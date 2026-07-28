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高雄市長陳其邁今（28）日表示，當天的會議主要是在討論食安修法，包括一些制度性的改革怎麼樣來做，不是在追究責任，或者是爭執誰是誰非。所以在會上，他也依據專業的意見來提出高雄市政府的主張。陳其邁也重申，他的發言如果要說明，由他親自說明就好，他的發言人也在旁邊，發言人也可以來代他做說明。這個不需要蔣市長來代為轉述。另外，當天在會上高雄市主要提出修法的一個重點，就是認為從這次中聯事件，最重要的是在於風險的分級管理。因為大的油廠、小的油廠差距非常大，中聯市佔率高達40%左右，當它出現問題的時候，牽涉到了整個包括中游、下游，包括消費端非常龐大。所以他認為應該要建立風險分級管理的制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準。陳其邁也認爲，行政管理的部分就由食藥署跟各級地方政府，大家共同來配合在整個行政管理的部分，包括追查來源，以及查廠、查驗等相關消費端等，或製造端等相關的這些行政管理的事項，這樣權責才會清楚。陳其邁也再三強調，在整個食安管理，中聯油品事件，它顯示的是一個中央跟地方大家如何強化、互補合作，大家如何在分工上，能夠把權責分得更清楚，同時也包括強化自主管理責任，包括這些罰則。陳其邁也強調，包括這次中聯油品，它從整個原料端到它的製程，到它的產品，如果只驗產品，而在製程上那沒有給予更嚴密的規範，這樣恐怕對油品管理會是一個疏漏。所以大家是在討論相關的這些制度性的改革。至於20%的部分，就是風險的範圍、風險的界定到底是什麼，就純粹是在討論整個修法的方向跟制度性的變革。