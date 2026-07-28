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前一天沉默離場 隔天主動回應倒閣議題

中聯油脂致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安昨天接受網路節目專訪時，再度拋出「倒閣」主張，要求中央政府為毒油事件負起政治責任。當時正在市議會列席的台中市長盧秀燕，面對媒體追問時愣了一下，隨即未回應、快步離去。事隔一天，她今天首度主動表態，強調倒閣是立法院的職權，「不過我覺得可以討論」。蔣萬安昨天接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，自上週六號召民眾走上凱道反毒油以來，已有不少立委私下向他提及倒閣議題。他指出自己去年在大罷免期間就曾提出倒閣，如今毒油食安事件爆發，總統未道歉、行政院長也未負起政治責任，因此政府理應為事件承擔責任。蔣萬安表示，國民黨團與民眾黨團對於要求行政院長負起政治責任，甚至下台，預料都會有更多討論；若國民黨形成共識、民眾黨也支持，在野陣營立場一致，他樂觀其成。盧秀燕昨天中午在市議會定期會散會後準備離開議場，媒體上前詢問對蔣萬安再次提出倒閣的看法。她先是愣了一下、回頭望向媒體，隨後未發一語，快步離開現場，引發外界關注。今（28）日上午，盧秀燕在進行市長施政總報告前，主動回應倒閣議題。她表示20萬名民眾走上凱道，是為了捍衛食品安全，但中央政府面對如此強大的民意，仍選擇漠視、甚至蔑視，因此才會衍生出「倒閣」的討論。盧秀燕強調，倒閣屬於立法院依法行使的職權，她尊重憲政制度運作，「不過我覺得可以討論。」短短一句話，也讓她對倒閣議題的態度，從前一天的沉默不語，轉為首度公開表態。